Sistema de consórcios teve alta de 13,2% em cotas comercializadas em 2022, diz BC

O Banco Central publicou nesta quarta-feira (31), o Panorama do Sistema de Consórcios (PSC) de 2022, que mostrou crescimento de 13,2% nas cotas comercializadas, alta de 11,3% nas cotas ativas e um avanço de 7,1% nas contemplações.

"O PSC mostra que o segmento de Consórcios, mais uma vez, fechou o ano com alta nos principais indicadores, comparados com o ano anterior, mantendo a tendência de crescimento observada nos últimos anos", avaliou a autoridade monetária.

Os dados de 2022 também mostram expansão dos indicadores financeiros do segmento, com alta de 20,8% no volume de recursos coletados, 23,2% nos recursos a coletar e 20,6% na carteira agregada do segmento.

"O crescimento se mostrou consistente em todos os segmentos, com destaque para o subsegmento de veículos pesados, ligado ao agronegócio", completou o BC.

Naquele ano, três administradoras de consórcios deixaram de funcionar após ações da autoridade monetária, enquanto duas novas ingressaram no sistema. Com isso, no fechamento de 2022 havia 141 administradoras ativas, das quais 129 contavam com grupos ativos.



