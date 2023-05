A- A+

Logística reversa Sistema de logística reversa ganha o consumidor De acordo com dados divulgados pelo Governo Federal, em 2020 foram coletadas mais de 256.078 toneladas de embalagens em todos os estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal

A logística reversa é uma pauta sustentável que vem ganhando voz no decorrer dos anos, avançando dentro do Brasil. De acordo com dados divulgados pelo Governo Federal, em 2020 foram coletadas mais de 256.078 toneladas de embalagens em todos os estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal. Em Pernambuco foi criado o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, e diversas empresas como o Porto de Suape, Pernambucanas e a Simple Organic já adotaram o sistema.

O sistema de logística reversa nada mais é que um conjunto de ações e procedimentos voltados para a coleta e restituição de resíduos sólidos do setor empresarial, como o reaproveitamento de embalagens e materiais que são reciclados, e até mesmo o fim adequado desses produtos.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, existem diversas maneiras de adotar o sistema dentro das empresas. “Algumas empresas podem criar programas de reciclagem, coleta seletiva ou devolução de produtos para reaproveitamento. Outras podem trabalhar com a recuperação de peças e componentes de equipamentos usados, para que possam ser reutilizados ou revendidos”, explica ele. Além disso, ele ressalta que as empresas também podem fechar parcerias com fornecedores e prestadores de serviços, que podem ser responsáveis pela coleta, transporte e tratamento dos materiais.

São obrigados a seguir a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) os setores de embalagens em geral, assim como agrícolas (resíduos e embalagens), pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas (vapor de sódio e mercúrio e de luz mista), produtos eletroeletrônicos e seus componentes, medicamentos vencidos e produtos tóxicos e perigosos.

É importante ressaltar que 91% dos consumidores preferem consumir de marcas que façam escolhas conscientes e sustentáveis, segundo levantamento realizado pela Microsoft Advertising em parceria com a Dentsu Internacional.

Esse é o caso da Simple Organic, marca de cosméticos voltada para produtos veganos e cruelty-free, que adotou o sistema de logística reversa desde a fundação da sua marca, em 2017. Para a head de sustentabilidade da marca, Juliana Berkenbrock, o propósito de seguir esse sistema foi de chamar a atenção para o desenvolvimento de uma cadeia de reciclagem. “Acreditamos que atitudes individuais impactam o futuro de todos, por isso incentivamos o descarte correto das embalagens através da logística reversa”, diz.

Além disso, a empresa garante 10% de desconto em compras online e nas lojas físicas toda vez que o consumidor devolve uma embalagem na loja. A empresa pega essa embalagem e encaminha para uma cooperativa local para reciclagem. Clientes de cidades que não possuem loja da Simple Organic também podem participar desse movimento, basta levar a embalagem à uma cooperativa, tirar uma foto e enviar para o email [email protected]

A loja chega em Recife nesta quarta-feira, 03 de maio, no Shopping RioMar. Assim como todas as demais lojas em território nacional, a unidade de Recife também oferece o sistema de logística reversa, recebendo embalagens vazias dos produtos da marca e os destinando corretamente para centros de reciclagem local.

Veja também

Espaço Rivais espaciais se unem para licitar plano de satélite de R$ 33 bilhões da UE