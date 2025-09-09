A- A+

Valores a Receber Sistema do BC aponta 48 milhões de brasileiros com dinheiro a receber O volume de recursos parados subiu em relação a junho deste ano

O total de dinheiro parado em bancos e instituições financeiras por brasileiros e empresas atingiu R$ 10,69 bilhões em julho, segundo dados do Banco Central (BC) — um aumento em relação aos R$ 10,15 bilhões registrados em junho.

Mais de 48 milhões de pessoas físicas e 4,6 milhões de empresas ainda podem resgatar recursos esquecidos, incluindo saldos de contas encerradas, sobras de consórcios e valores cobrados indevidamente.

Desse montante, R$ 8,08 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,61 bilhões a pessoas jurídicas. Já foram devolvidos, desde 2022 com a criação do programa Sistema de Valores a Receber (SVR), R$ 11,3 bilhões para 29,3 milhões de cidadãos e quase 3 milhões de empresas.

O SVR foi criado para devolver recursos esquecidos em contas bancárias encerradas, tarifas cobradas indevidamente, cotas de consórcio não resgatadas, valores de cooperativas de crédito, entre outros. Muitos beneficiários nem lembravam que tinha direito ao dinheiro.

Desde junho, o BC passou a oferecer a opção de resgate automático para pessoas físicas que tenham uma chave Pix vinculada ao CPF. Com essa função ativada, o depósito é feito diretamente na conta do cidadão, sem necessidade de novas consultas ou solicitações.

Na primeira semana de funcionamento, mais de 169 mil pessoas habilitaram a funcionalidade. A adesão é opcional e não está disponível para empresas ou para chaves Pix do tipo CNPJ.

Como consultar e habilitar o resgate automático

Para saber se tem valores esquecidos, o cidadão deve acessar o site oficial do BC (www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber) e informar CPF e data de nascimento. Caso haja saldo, é preciso fazer login com conta Gov.br nível prata ou ouro e ativar a verificação em duas etapas.

Quem optar pelo depósito automático deve vincular a conta por meio da chave Pix CPF. Já no caso de empresas e contas conjuntas, a solicitação permanece manual.

Valores mais comuns

Segundo o BC, a maior parte dos beneficiários tem quantias pequenas a receber:

64% têm entre R$ 0,01 e R$ 10;

24% entre R$ 10 e R$ 100;

10% entre R$ 100 e R$ 1.000;

apenas 1,8% ultrapassa R$ 1.000

Dinheiro que pode virar surpresa

Com novos valores entrando no sistema todos os meses, muitos brasileiros ainda podem ter uma surpresa ao acessar a plataforma. O BC recomenda que os cidadãos façam a consulta regularmente e, quando possível, ativem a função automática para não deixar o dinheiro esquecido.

