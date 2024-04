Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE lança e entrega agendas dirigidas ao poder público

A- A+

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, reuniu políticos das esferas municipal, estadual e federal, na manhã desta segunda-feira (22), na Casa do Comércio, no bairro de Santo Amaro, região central do Recife, para fazer o lançamento e entrega da Agenda Institucional do Sistema Comércio 2024 e da Agenda Estadual do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 2024. Durante o evento, Bernardo Peixoto fez a entrega pessoalmente da agenda a 15 políticos, alguns deles chegaram a discursar, elogiando a iniciativa do entidade.

Ambos os documentos trazem estudos prioritários sobre o comércio de bens, serviços e turismo para o poder público com o intuito de estimular o desenvolvimento, o empreendedorismo e a redução das desigualdades. Apresentam, também, um plano de atuação e um conjunto de propostas que norteiam formulação de políticas públicas que fortaleçam o empresariado local e respondam aos anseios da população. A agenda institucional é um trabalho da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) junto com todas as 27 federações estaduais e sete nacionais, além de mais de mil sindicatos.

“É um trabalho em que a gente mostra as potencialidades do setor de comércio de bens e serviços e turismo de todo o País, mostrando como se criar mais empregos e dando oportunidade ao crescimento, já que hoje representamos mais de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. Em Pernambuco, esse percentual chega a 75%. Foi um trabalho que fizemos para entregar ao setor público com intuito de ajudar na governabilidade do nosso Estado e do nosso País”, disse Peixoto.

Ainda de acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, em um futuro bem próximo, 25% de todos os empregos do mundo estarão relacionados ao turismo. “Então, essa é uma das sugestões. Hoje, já estamos capacitando e preparando para o turismo, inclusive, as cidades. Estamos com o projeto DEL (Desenvolvimento Econômico Local) em que preparamos as cidades para receber o turista. Ele liga o setor público ao privado e às Organizações Não Governamentais (ONGs)”, explicou.

De acordo com Peixoto, no caso da Agenda Estadual, a segunda lançada pelo sistema, o destaque é a preocupação do comércio de bens e serviços com a insegurança jurídica, assim como na primeira agenda, lançada no ano passado. “É tanto que a CNC está fazendo um trabalho muito forte na Reforma Tributária para preservar o micro e pequeno empresário, porque o governo queria mudar o Simples nacional, e a gente conseguiu mantê-lo como é. Alguns setores de serviços iam ter os impostos aumentados em mais de 200%”, revelou.

Peixoto esclareceu que um aumento excessivo de impostos gera também muito desemprego. Disse, ainda, que, segundo um estudo consultado por ele, são publicadas aproximadamente 27 mil legislações sobre ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no Brasil por ano. Para ele, o grande ganho das empresas é a simplicidade da Reforma Tributária porque, assim, os empresários ganham mais tempo na parte administrativa.

No Brasil, ressaltou Peixoto, as empresas gastam 1.502 horas por ano com o setor administrativo, enquanto a média mundial fica em torno de 200 horas/ano. “Mas a Reforma Tributária não vai resolver os problemas do País. Só resolve se houver a Reforma Administrativa, também”, destacou.

Em março deste ano, a Agenda Institucional do Sistema Comércio 2024 foi entregue ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a deputados federais e senadores de todo o Brasil. No documento, os parlamentares têm “uma espécie de índice o Sistema Fecomércio de todo o País, e isso ajuda muito as políticas públicas e o setor privado, porque hoje – nem sempre foi assim -, o setor público não vive sozinho, e o privado não vive sem o público", de acordo com Peixoto. "Então, essa parceria só faz desenvolver todo o País, gera investimentos e, com isso, o crescimento de empregos. Esse é o objetivo da gente”, afirmou.

Em junho deste ano, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE vai lançar a Agenda Municipal, mas antes disso, em maio, vai entregar ao João Campos um estudo, realizado pela consultoria Ceplan, sobre as perspectivas e oportunidades econômicas para o Centro do Recife. Estudo semelhante já foi realizado para o município de Serra Talhada (já entregue), no Sertão, e outro para Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste. Estes dois últimos também serão cedidos em maio, logo depois da entrega do estudo realizado para a capital pernambucana.

Veja também

INVESTIMENTOS Senac-PE investirá R$ 50 milhões em centro de inovação na área de saúde, na Avenida Dantas Barreto