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Inovação Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE lança Rede de Inovação do Sistema Comércio em Pernambuco Rede busca impulsionar a inovação no comércio, serviços e turismo em Pernambuco

Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE lança Rede de Inovação do Sistema Comércio em Pernambuco

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE lança, na próxima segunda-feira (20), a Rede de Inovação do Sistema Comércio em Pernambuco. O encontro, para convidados, será na Casa do Comércio, no Recife. A iniciativa integra um movimento nacional articulado pelo Senac, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Departamento Nacional do Sesc e o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, e tem como meta aproximar o setor produtivo dos ambientes de inovação, mapear demandas estratégicas e estimular soluções para o comércio de bens, serviços e turismo.

Para apresentar a iniciativa, o evento conta com a participação de Maurício Ogawa, diretor de Inovação e Tecnologia da Informação da CNC; Anderson Córdova Pena, assessor executivo de Planejamento e Inovação do Senac Nacional e responsável pela implementação da Rede Senac de Inovação; André Espíndola, assessor executivo de Planejamento e Inovação do Sesc Nacional; Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE; Regivan Dantas, diretor regional do Senac-PE; e Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE.

"Pernambuco é um estado que, por sua importância e pujança em diversos setores, sempre se mantém na linha de frente da inovação. Essa rede nos conecta com quem também está pensando o futuro do comércio no país", reflete Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

Desafios e caminhos possíveis

A programação abre com a apresentação do cenário nacional de inovação pela CNC e pelo Departamento Nacional do Senac, incluindo a estratégia, a governança e os modelos de atuação da Rede, com horizonte de implementação até 2035.

Na sequência, a Fecomércio-PE conduz uma conversa com representantes do setor produtivo para discutir os principais desafios das empresas de comércio e serviços, as lacunas de solução ainda existentes e as tecnologias e competências prioritárias para o setor.

O Senac Pernambuco apresenta ainda seu portfólio regional, com ambientes de inovação, equipes, laboratórios, projetos estratégicos, o Instituto de Ciência e Tecnologia, o Centro de Referência em Inovação e Tecnologia, e iniciativas já desenvolvidas com empresas.

Também serão detalhadas as soluções disponíveis ao setor produtivo: projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, consultorias, diagnósticos, inovação aberta, formação executiva e desenvolvimento tecnológico.

O encontro termina com a construção do Pacto Pernambucano pela Inovação, voltado à criação de projetos conjuntos, ao compartilhamento de desafios reais das empresas e ao fortalecimento do ecossistema estadual de inovação. A proposta é que o lançamento seja ponto de partida para iniciativas concretas, com execução regional e acompanhamento institucional.

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