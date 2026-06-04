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iniciativa Fecomércio, Sesc e Senac-PE levam programação gratuita à Feira do Empreendedor 2026 Estande vai reunir serviços, experiências imersivas e agenda de conteúdos sobre inovação, gestão e qualificação profissional

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE vai participar da Feira do Empreendedor 2026, promovida pelo Sebrae Pernambuco, com uma programação gratuita voltada à qualificação profissional, inovação e fortalecimento dos pequenos negócios. As atividades ocorrem de 4 a 6 de junho, das 14h às 22h, no Recife Expo Center.

Com estande institucional e ações distribuídas em diferentes áreas da feira, o Sistema levará ao público serviços como emissão do Cartão do Empresário, certificação digital e experiências imersivas em óculos 3D, além de uma agenda de palestras, oficinas e painéis com foco prático para quem empreende ou deseja iniciar um negócio.

“A Feira do Empreendedor é um espaço estratégico para estimular o desenvolvimento econômico e ampliar o acesso ao conhecimento. A presença do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE reforça nosso compromisso em apoiar o empreendedor com informação qualificada, inovação e capacitação, contribuindo para um ambiente de negócios mais competitivo e sustentável”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto.

Entre os destaques da programação estão o painel sobre internacionalização, com participação do diretor regional do Senac Pernambuco, Regivan Dantas, que aborda caminhos para inserção de negócios no mercado externo.

A agenda também inclui conteúdos voltados à inovação e ao ecossistema de startups, com o professor e pesquisador André Silva, do Senac Pernambuco, que apresenta estratégias e oportunidades para o desenvolvimento de negócios inovadores. Já na área de gestão, a administradora e docente Michelle Pinheiro conduz oficinas com foco em planejamento e estruturação de ideias empreendedoras, utilizando ferramentas práticas como o Modelo Canvas.

Nas áreas de gastronomia e beleza, a programação reforça o caráter prático da feira. Na gastronomia, a confeiteira e instrutora do Senac Pernambuco, Juliana Costa, apresenta a oficina “Brownie Fit”, enquanto o bartender e mixologista José Lucas aborda estratégias de monetização na coquetelaria. Já na beleza, a maquiadora, cabeleireira e instrutora do Senac Pernambuco Alessandra Moura conduz oficinas de design de sobrancelhas voltadas para barbeiros, além de atendimentos de maquiagem ao longo dos três dias.

Mais informações podem ser obtidas por meio do site do Sebrae Pernambuco.

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