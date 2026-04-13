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Negócios Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE participa da Feira Rede Pernambuco, em Paulista Evento de negócios ocorre nos dias 15 e 16, no Shopping Paulista North Way, e conta também com o seminário Varejo em Transformação

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE participa da Feira Rede Pernambuco nos dias 15 e 16 de abril, no Shopping Paulista North Way, em Paulista. O evento deve reunir mais de 7.500 pessoas por dia e cerca de 135 marcas expositoras.

No evento, estarão presentes empreendedores, fornecedores, marcas e o público em geral em um ambiente voltado à geração de negócios e conexões no varejo e atacado. A participação no seminário é gratuita, mediante inscrição no site do Senac Pernambuco.

Durante a programação, o Sistema promove o seminário Varejo em Transformação, com atividades das 16h30 até 20h, nos dois dias de evento.

Durante a feira, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE também levará serviços ao público com ações voltadas à promoção de qualificação profissional, orientação empresarial e divulgação de cursos do Senac, além de atividades institucionais do Sesc nas áreas de educação, cultura, saúde e bem-estar.

"A Feira Rede Pernambuco é um ambiente estratégico para a troca de ideias, geração de conexões e identificação de oportunidades de crescimento no mercado. Ao participar do evento, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE reafirma seu compromisso com o fortalecimento do comércio local e com o desenvolvimento econômico da região", afirmou o presidente da instituição, Bernardo Peixoto.

Programação:

15/04

16h30 – Inteligência Artificial aplicada ao Varejo

17h50 – Inovação e Experiência do Cliente no Novo Varejo

19h10 – Inteligência de Dados e Tomada de Decisão no Varejo

16/04



16h30 – Reforma Tributária e seus Impactos no Varejo

17h50 – Oratória para Vendas: Comunicação que Converte

19h10 – Prevenção de Perdas como Estratégia de Rentabilidade

*Com informações da assessoria

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