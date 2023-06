Sistemas de inteligência artificial como o ChatGPT movimentarão US$ 1,3 tri por ano em 2032

A- A+

O lançamento de sistemas de inteligência artificial voltados para o consumidor, como o ChatGPT da OpenAI e o Bard do Google, impulsionam um mercado que crescerá de US$ 40 bilhões no ano passado para US$ 1,3 trilhão em 2032, segundo um estudo da Bloomberg Intelligence.

O crescimento será alimentado primeiro pela infraestrutura de treinamento e depois pelos dispositivos de inferência para grandes modelos de linguagem, assim como publicidade e outros serviços, segundo o relatório de analistas da BI liderados por Mandeep Singh.

“O mundo está prestes a ver uma explosão de crescimento no setor de IA generativa nos próximos dez anos, que promete mudar fundamentalmente a maneira como o setor de tecnologia opera”, disse Singh em comunicado na quinta-feira. “A tecnologia deve se tornar uma parte cada vez mais essencial dos gastos com TI, gastos com anúncios e segurança cibernética à medida que se desenvolve.”



A demanda por IA generativa acelerou desde o lançamento do ChatGPT no final do ano passado, com a expectativa de que a tecnologia revolucione desde atendimento ao cliente a investimentos. A tecnologia usa grandes amostras de dados, geralmente coletadas da Internet, para aprender como responder a solicitações, permitindo criar imagens de aparência realista e respostas a perguntas que parecem ser de uma pessoa real.

A divisão de nuvem da Amazon, o Google, a Nvidia e a Microsoft, que investiu bilhões de dólares na OpenAI, provavelmente estarão entre as maiores beneficiárias do boom da IA, segundo o relatório.

Veja também

BILIONÁRIOS Berço de ouro: Dos dez bilionários mais jovens do mundo, apenas um não é herdeiro; conheça