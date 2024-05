A- A+

Empreendedorismo Sistemas Fecomércio e Fiepe participam da 12ª edição da Feira do Empreendedor; confira programação A feira acontece entre os dias 22 e 25 de maio no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

A 12ª edição da Feira do Empreendedor começa nesta quarta-feira (22), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no Grande Recife. O evento, que segue até o próximo sábado (25), tem diversos participantes, como o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco e o Sistema Fiepe. A feira é promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE).



Com o tema “O Comércio é Nossa Praia”, o Sistema Fecomércio leva para a feira uma programação com o intuito de destacar a importância do comércio na economia local e sua conexão com as características culturais e turísticas de Pernambuco.

Dividida em temáticas principais: cultural, empreender, bem-estar (moda e beleza) e gastronomia, a programação do Sistema Fecomércio oferece ao público talk shows, rodas de conversas, arenas do conhecimento, economia criativa, espaço i.de.i.a.s e sessões sobre beleza, saúde e bem-estar, além de uma participação ativa nos Espaços Sebrae. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da feira.

Sistema Fiepe

O Sistema Fiepe também marca presença na Feira do Empreendedor 2024, com palestras, oficinas e ações de realidade virtual.

O Senai Pernambuco promove, por exemplo, uma área destinada à impressão 3D, com a exposição de peças feitas com a técnica.

O estande do Senai também tem um local com a exposição e degustação de pães e doces, resultado dos cursos de panificação oferecidos pelas unidades no estado. O espaço apresenta também um ambiente no qual os visitantes podem utilizar óculos de realidade virtual para visitar o ambiente do metaverso, onde é possível acessar simuladores de kits didáticos da instituição.

Já a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) promove palestras em todos os dias do evento. Nesta quarta-feira (22), o gerente de Relações Industriais da Fiepe, Abraão Rodrigues, fala sobre a importância do associativismo, às 16h, na área de capacitação.

A quinta-feira (23) será destinada ao planejamento para exportação, com a coordenadora do Centro Internacional de Negócios da Fiepe, Sthefany Miyeko. A palestra acontece às 17h, também na área de capacitação.

Além disso, o Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) realiza várias ações no âmbito da educação e da saúde.

