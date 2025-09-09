A- A+

TECNOLOGIA Site da Apple sai do ar antes de lançamento do iPhone 17. Veja o que esperar Evento de apresentação do novo modelo será terça-feira e começa às 14h pelo horário de Brasília

O esperado evento anual da Apple, no qual deve ser apresentado o novo modelo do iPhone, está prestes a começar e, como já virou tradição, os sites da companhia em todo o mundo foram retirados do ar.

A partir de agora ninguém consegue comprar produtos no site oficial da Apple até o fim da transmissão ao vivo.

A expectativa é alta: segundo a Bloomberg, a gigante de tecnologia deve revelar quatro modelos do novo iPhone 17, além da próxima geração do Apple Watch e novos AirPods.

A prática acontece em todos os grandes lançamentos da empresa. Enquanto os sites exibem apenas a mensagem de que estão fora do ar temporariamente, os fãs aguardam a transmissão oficial, que costuma revelar não apenas novidades de hardware, mas também avanços em software e serviços.

O que pode ser lançado:

Esse ano, segundo a Bloomberg, serão lançados quatro modelos. Além do iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max, a companhia vai apresentar o inédito 17 Air, assim como já ocorre em suas linhas de Mac e iPads.

Espessura

Segundo a Blooomberg, o Iphone Air terá cerca de 5,5 milímetros (mm) de espessura. Será menor que os 7,80 mm do iPhone 16 e os 8,25 mm do iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Na parte traseira, haverá apenas uma única câmera traseira (alojada em um ressalto em formato de pílula).

Sua estrutura é fina demais para suportar chips SIM físicos, de modo que os usuários precisarão adotar o eSIM, o chip virtual.





Tamanhos

O iPhone 17 Air terá uma tela de 6,6 polegadas. Será maior que o iPhone 17 básico, que não terá novo design, mas ganhará uma tela maior, passando de 6,1 (na versão do iPhone 16) para 6,3 polegadas. O iPhone 17 Pro Max continuará com tela de 6,9 polegadas segundo a Bloomberg.

Tanto o iPhone 17 e 17 Air terão a tecnologia ProMotion (que ajusta a taxa de atualização da tela de acordo com o conteúdo exibido), pela primeira vez disponível em um iPhone que não é Pro.

Chips

O iPhone 17 Air terá o mesmo processador A19 do iPhone 17 (o iPhone 16 tem o chip A18). Já as versões 17 Pro e 17 Pro Max terão agora o A19 Pro - a versão da linha 16 Pro é A18 Pro. A duração da bateria será significativamente ampliada, a gravação de vídeo terá avanços expressivos e a lente teleobjetiva evoluirá de um sensor de 12 megapixels para um componente de 48 megapixels, diz a Bloomberg.

Outros upgrades da câmera incluirão um novo sistema de abertura variável, gravação simultânea com as câmeras frontal e traseira e a maior atualização já feita na câmera de selfie.

Outra mudança importante no design do iPhone 17 Pro e 17 Pro Max. os modelos serão de alumínio. por ser mais leve e dissipar o calor de forma muito mais eficiente, diz a Bloomberg.

Redesenho das câmeras

Pela primeira vez desde o iPhone 12 Pro, em 2020, os modelos Pro terão um redesenho. A traseira dos aparelhos terá mudanças, incluindo uma nova área de câmeras que ocupa todo o terço superior do dispositivo e uma nova seção recortada nos dois terços inferiores, que também funciona como área de carregamento sem fio.

Deve haver ainda mudanças na memória de armazenamento, com o fim da versão de 128 GB na versão Pro, segundo o site CNET.

Cores

Além disso, a Apple está reformulando sua estratégia de cores para o iPhone. Isso inclui trazer a popular cor clara do MacBook Air M4 para o iPhone 17 Air e adicionar uma nova cor laranja à linha Pro. A paleta de cores deve ser ainda incluir ouro e cobre.

Acessórios

A Apple também está lançando uma série de novos acessórios para os iPhones este ano, incluindo novas capas para o modelo mais fino e uma alça de ombro sofisticada e cara, que tem sido prioridade da equipe de design da empresa, segundo a Bloomberg.

Relógios

A Apple também vai anuncia novos relógios Apple Watch, diz a Bloomberg. Na versão mais premium, a companhia prepara o Apple Watch Ultra 3, que deve ganhar uma tela maior -- o Ultra 2 teve tamanho de 49 mm. Além disso, informa a Bloomberg, haverá o chip S11 que vai permitir conectividade 5G e capacidade de acessar o recurso de satélite.

A empresa também deve apresentar o Watch Series 11 (a versão anterior teve tamanhos de 42 mm e 46 mm) e Watch SE, ambos com mais cores.

No ano passado, os relógios trouxeram recursos como notificações de apneia do sono, sensores de profundidade e de temperatura da água, além da capacidade de reconhecer movimentos, como as braçadas em uma piscina.

AirPods

Em outra frente, a companhia vai apresentar o AirPods Pro 3, fone de ouvido que deve incluir um monitor de frequência cardíaca, diz a Bloomberg. O modelo deve ter ainda sistema de tradução simultânea de conversas, carregamento aprimorado e estojos menores.

Anunciada no ano passado, o AirPods Pro 2 passou a contar com uma função inédita para quem tem problemas auditivos ao permitir que o usuário realize um teste auditivo, chamado audiometria. Com o resultado, o próprio aparelho gera um perfil de audição personalizado, que é armazenado no fone, ajudando a reduzir ruídos no ambiente e destacando a voz de outras pessoas.

