BRASIL Site da FGV volta a funcionar após ataque de hackers Manifestação de interesse dos classificados no CNU irá até esta segunda-feira; fundação afirmou que as publicações previstas estão mantidas e serão divulgadas conforme o cronograma previamente estabelecido

Após a Fundação Getulio Vargas (FGV) ter sido alvo de um ataque hacker na semana passada, conforme noticiou a coluna do jornalista Lauro Jardim em O Globo, a instituição informou, em nota, que o acesso ao seu site institucional “foi plenamente restabelecido e encontra-se funcionando normalmente” nesta segunda-feira.

A normalização ocorreu justamente no último dia do prazo para que os classificados na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) confirmassem interesse nas vagas imediatas e na participação em cursos de formação. A manifestação deve ser feita até as 23h59 de hoje pelo site da FGV, o que gerou apreensão entre os candidatos diante da instabilidade.





Apesar do episódio, a FGV afirmou que “as publicações previstas para esta data estão mantidas e serão divulgadas conforme o cronograma previamente estabelecido”, descartando qualquer prorrogação de prazo.

Além do calendário do CNU, também está mantida para esta segunda-feira a divulgação dos locais de prova do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na página da instituição. Procurado, o instituto alegou que o site ficou fora do ar por um período, mas que o acesso já está normalizado e que nenhum candidato foi afetado.

