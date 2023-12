A- A+

Depois da polêmica do "Jogo do Tigrinho", onde influenciadores foram presos por promover o jogo ilegal que fez vítimas perderem dinheiro, outro game ganhou destaque nos trends neste domingo (17). Autoridades de São Paulo estão fazendo uma investigação sobre o "Jogo do Aviãozinho", que já teve mais de R$ 100 milhões bloqueados pela justiça.

A polícia teria reunido indícios de que o site de apostas responsável pelo game não teriam enviado os prêmios prometidos aos apostadores. Crash, nome oficial do "Jogo do Aviãozinho", pertence à plataforma Blaze, empresa ilegal no Brasil. De acordo com a justiça, as penalidades da prática podem atingir não só a empresa, mas também os influenciadores contratados para divulgação.

O jogo consiste num avião começa a voar, o valor da premiação vai aumentando conforme a altura que a aeronave vai subindo e o apostador tem que decidir a hora de parar o voo, que tem que ser antes de surgir a palavra "crashed", se não, a pessoa perde a rodada e o dinheiro que investiu.

Segundo a reportagem do Fantástico exibida neste domingo (17), a Blaze começou a ser investigada pela polícia de São Paulo após apostadores denunciarem que os prêmios mais altos não eram pagos pela plataforma, levando à suspeita de estelionato.

"Eu cheguei a ganhar muito dinheiro, mais de R$ 100 mil. Eu consegui sacar R$ 20 mil. O resto ficou tudo lá ficou lá. E era uma manipulação atrás da outra", conta uma das vítimas.

"Teve um dia que eu vi que estava pagando bastante, eu falei: 'vou colocar um valor de R$ 2.800 na plataforma'. Eu tive um retorno de 98 mil. Quando eu fui tentar realizar o saque desses R$ 98 mil, eles colocaram que eu fraudei a plataforma e tiraram o dinheiro da minha conta", denuncia outra.

Além do bloqueio do dinheiro, por determinação da justiça, o site teria que ser retirado do ar, mas a empresa ainda não obedeceu à ordem judicial. Um dos endereços eletrônicos usados pela plataforma até parou de funcionar, mas outros vieram no lugar e a oferta de jogos online continuou normalmente.

Como a Blaze não tem sede física e nem representantes legais no Brasil, as autoridades têm encontrado dificuldade em prosseguir com o caso. Porém, ainda conforme a polícia, relatórios financeiros que constam do inquérito indicam que parte do dinheiro arrecadado pela Blaze é destinada a três brasileiros, que seriam donos ocultos da empresa.

Já a defesa dos contratados pela Blaze para tratar desse caso alegam que a empresa tem sede em Curaçao, no Caribe, e que, então, a atividade dela não configura infração penal, mesmo que os apostadores sejam brasileiros; e que, em outro caso semelhante, o Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito e um juiz revogou a decisão de bloqueio do site.

Viih Tube, Juju Ferrari, Jon Vlogs, Mel Maia, Rico Melquiades, MC Kauan foram alguns dos influenciadores que foram contratados pela Blaze para divulgar o jogo e estão sendo investigados.

Em nota para a reportagem do Fantástico, a atriz Mel Maia, por meio de seus advogados, diz que não possui conhecimento acerca de qualquer investigação envolvendo o site, tendo sido contratada apenas para realizar ações de publicidade, bem como que aguardará o desfecho do procedimento investigativo a fim de tomar as medidas cabíveis.

Juju Ferrari também disse que não divulga mais a Blaze e que sua relação era apenas de publicidade. Viih Tube disse que ao tomar conhecimento das denúncias contra a Blaze pediu o encerramento do contrato dela com a empresa.

A assessoria de Jon Vlogs afirma que ele tem contrato com a Blaze desde 2021 e que a relação é exclusivamente de influenciador, não havendo participação acionária.

Carlinhos Maia

Após a repercussão da reportagem, o influenciador alagoano, Carlinhos Maia, publicou sobre o caso em uma das suas redes sociais. No vídeo, Carlinhos chama atenção do púbico que se deixa influenciar e que "não tem cabeça" para jogar. No discurso ele afirma que divulga alguns jogos, mas que nunca jogou.

"As pessoas sempre vão estar influenciando você para alguma coisa. Se eu disser 'pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você?', não!... Você joga porque você quer... Ah, me influenciou... Não! Eu não jogo! Eu divulgo, mas nunca joguei...", diz ele na publicação.

Confira o vídeo na íntegra:

o curioso caso do influenciador que não quer que as pessoas se influenciem por algo que ele divulga para que o seu público seja influenciado



“eu divulgo mas nunca joguei”



e foi aqui nesse momento que Carlinhos Maia escancarou para seu público que eles são OTÁRIOS. pic.twitter.com/2JcAEhO14I — MC Thonny (@anthonnyviana) December 17, 2023

