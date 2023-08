A- A+

internet Site e app do Itáu saem do ar, e queixas já passam de 4 mil De acordo com a plataforma de monitoramento Downdetector, pico dos registros foi às 9h16, mas serviços ainda não foram restabelecidos

Clientes do Itaú não estão conseguindo acessar serviços do Itaú Unibanco pela internet. Tanto o aplicativo como o site da instituição estão fora do ar. De acordo com o site de monitoramento Dowdetector, o número de queixas passa de 4 mil na manhã desta segunda-feira.

O pico das reclamações ocorreu às 9h16. Mas os serviços continuam fora do ar. Quando se tenta fazer o longin na página do banco na internet, aparece a mensagem "Esta página não está funcionando".

Se a tentativa é feita pelo aplicativo, o aviso é "Houve um erro inesperado, por favor, tente novamente."





De acordo com o Downdetector. das 4.093 notificações registradas, 69% eram referentes a login no aplicativo, 20% a operações no internet banking e 11% a transações com PIX.

