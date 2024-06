A- A+

Banco Central Situação fiscal não será "muleta" para não perseguir a meta de inflação, diz Galípolo Diretor do BC, que é um dos cotados para assumir a presidência da instituição em 2025, diz que órgão tem ferramentas para atingir a meta. Ele participou de "live" nesta manhã

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse que a situação fiscal do país não será "muleta" para não perseguir a meta de inflação.

A declaração foi dada em uma live da Warren Investimentos na manhã desta terça-feira, pouco tempo depois de o BC divulgar a Ata do Comitê de Política Monetária (Copom).

— Na posição que eu estou, como diretor de Política Monetária (do BC), tento evitar comentar a política fiscal. O Banco Central como autoridade monetária vai a todo momento reafirmar com ações e na comunicação a sua função e reação dos efeitos da política fiscal tanto nas expectativas quanto na inflação corrente e, de maneira alguma, irá utilizar o fiscal para que isso seja algum tipo de muleta para que você não persiga a meta de inflação. O Banco Central tem as ferramentas para atingir a meta e irá utilizá-las — afirmou Galípolo.

O dólar bateu a máxima da sessão em meio a falas do diretor do Banco Central, a R$ 5,43.

A meta de inflação para 2024 é de 3%, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Analistas de mercado avaliam que o governo mantenha um patamar elevado de gastos e não consiga equilibrar as contas públicas, o que pressiona o índice de preços.

"Patamar restritivo de juros"

Galípolo — que é um dos mais cotados para assumir a presidência do BC a partir do ano que vem — também disse que a Ata do Copom reflete exatamente o que ele está pensando sobre a política monetária e disse que o futuro da taxa de juros no Brasil ainda está em aberto:

— A palavra que a gente utilizou foi interrupção ( da Selic, a taxa básica de juros) , mas claramente a gente não quer fazer qualquer tipo de sinalização ou guidance para frente, o que a gente fez, ao fazer uma comunicação que utilizou a palavra interrupção, mas pretende deixar aberto para a gente ver como é que as coisas vão se desdobrar a partir de agora. Então, essa foi a intenção que a gente pretendeu transmitir tanto na ata quanto no comunicado — ele disse.

Segundo ele, a função do Banco Central não é tomar risco.

— A função é não ser tomador de risco, ser mais cauteloso e ter alguma segurança que a taxa de juros está em um patamar restritivo o suficiente para colocar a inflação na meta.

Veja também

