Skype: conheça três apps para substituir o software de videochamadas encerrado pela Microsoft

Depois de mais de duas décadas de operação, a Microsoft decidiu desativar as operações do Skype nesta segunda-feira (5). Com o fim do serviço de chamadas de voz e vídeo fundado em 2003, quem ainda era adepto à plataforma precisará recorrer a outros softwares para substituir a plataforma. Veja abaixo três opções de aplicativos que fornecem as ferramentas de bate-papo e videoconferências.

WhatsApp



O aplicativo multiplataforma, que pertence a Meta e surgiu como uma alternativa ao SMS, foi fundado em fevereiro de 2009 e lançado no Brasil no mesmo ano. No app de mensagens instantâneas, é possível fazer ligações de voz desde março de 2015. Já a função de chamadas de vídeo foi disponibilizada aos usuários um pouco mais tarde, em novembro de 2016. Atualmente, essas funcionalidades permitem que até 32 pessoas estejam ativas por vez.





Zoom

Pouco conhecido antes da pandemia de Covid-19, o aplicativo criado em 2013 como uma plataforma on-line teve um boom de novos usuários em 2020. Famoso pela tela de mosaicos com os rostos dos participantes, o serviço permite reuniões com duração máxima de 40 minutos e até 100 pessoas simultâneas na versão gratuita. Na versão paga, o Zoom o limite de acessos a um mesmo link ultrapassa esse número. A quantidade de participantes pode variar de 300 a 1.000 indívudos, dependendo do plano e da licença escolhida.

Teams

Em março, quando a Microsoft anunciou que o serviço deixaria de estar disponível a partir desta segunda, a companhia decidiu substituir o aplicativo pela versão gratuita do Microsoft Teams, facilitando a transição para usuários que ainda utilizavam a plataforma. À época, a empresa explicou que os internautas poderiam fazer login na versão Teams Free usando as contas do Skype para manter conversas e contatos.





Além de conversas em grupo, chats privados, reuniões de vídeo e chamadas de voz, o Teams – lançado para o público geral em 2017 – permite o compartilhamento de arquivos e a integração com outras ferramentas da Microsoft 365, como o Outlook, o OneDrive e o SharePoint.

Entenda o fim do Skype

Após um anúncio prévio em março, a Microsoft confirmou a "aposentadoria" do Skype, serviço pioneiro em chamadas de voz e vídeo online que a gigante da tecnologia adquiriu em 2011. Fundado há quase 22 anos pelos escandinavos Niklas Zennstrom e Janus Friis na Estônia, o serviço revolucionou a comunicação pela internet ao oferecer chamadas de voz gratuitas entre computadores e tarifas acessíveis para chamadas para telefones fixos e celulares.

Com o passar dos anos e conforme a velocidade da Internet melhorou, o Skype evoluiu para incluir chamadas de vídeo, mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos e recursos de comunicação em grupo. Em 2005, o Skype já havia atingido 50 milhões de usuários registrados, demonstrando sua rápida adoção global.

O site de leilões on-line eBay adquiriu o Skype em 2005 por aproximadamente US$ 2,6 bilhões, mas as sinergias esperadas nunca se concretizaram e, em 2009, o eBay vendeu uma participação majoritária para um grupo de investidores, que depois a venderam para a Microsoft.

Nos últimos anos, especialmente após a ascensão dos smartphones, o Skype não conseguiu manter seu lugar diante de novos rivais como o WhatsApp, de propriedade da Meta, e o Zoom, bem como o próprio Teams, da Microsoft.

"Aprendemos muito com o Skype [...] à medida que evoluímos o Teams nos últimos sete a oito anos", disse Jeff Teper, presidente de aplicativos e plataformas colaborativas do Microsoft 365, à CNBC. "Mas sentimos que agora é a hora, porque podemos ser mais simples para o mercado, para nossa base de clientes, e podemos entregar mais inovação com mais rapidez apenas nos concentrando no Teams."

A Microsoft disse que os bate-papos em grupo do Skype permanecerão intactos na transição para o Teams e que, durante um período de 60 dias, as mensagens no Microsoft e no Teams serão interoperáveis, para que você possa enviar mensagens para contatos do Teams e essas mensagens serão entregues aos amigos que ainda usam o Skype.

Em uma grande mudança, a Microsoft está removendo os recursos de telefonia do Skype, o que significa que não será mais possível ligar para números de telefone comuns, celulares ou fazer chamadas internacionais pelo serviço. A Microsoft disse ao The Verge que esses recursos não são mais tão relevantes no cenário de comunicação atual, onde os planos de dados móveis são mais baratos.

O nome "Skype" deriva de "Sky peer-to-peer", a tecnologia que foi fundamental para a arquitetura original do Skype. O aspecto ponto a ponto foi crucial, pois distribuiu as demandas da rede entre os computadores dos usuários, em vez de depender somente de servidores centralizados, o que foi uma inovação fundamental que permitiu ao Skype crescer rapidamente durante seus primeiros anos.

