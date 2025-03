Skype se despede: Microsoft confirma fim da plataforma após duas décadas e anuncia substituição

A- A+

A Microsoft anunciou que o Skype deixará de estar disponível a partir de maio, encerrando mais de duas décadas de serviço no setor de mensagens e chamadas online.

A companhia decidiu substituir o aplicativo pela versão gratuita do Microsoft Teams, facilitando a transição para os usuários que ainda utilizam a plataforma.

Transição gradual para o Teams

A Microsoft explicou que os usuários poderão fazer login no Microsoft Teams Free usando suas contas do Skype para manter suas conversas e contatos.

“Nos próximos dias, você poderá entrar no Microsoft Teams Free com sua conta do Skype para continuar conectado com todos os seus chats e contatos. Obrigado por fazer parte do Skype”, publicou a plataforma em sua conta no X.

Data de encerramento

O Skype continuará funcionando até 5 de maio, dando tempo suficiente para que os usuários decidam se desejam migrar para o Teams ou exportar seu histórico antes do encerramento definitivo.

Segundo Amit Fulay, vice-presidente de produtos da Microsoft, a mudança será simples para quem optar pelo novo serviço:

“Se os usuários quiserem migrar para o Teams, o primeiro passo será imediato, pois já fizemos o trabalho no ‘backend’ para restaurar seus contatos, histórico de mensagens e registros de chamadas”, disse em entrevista ao The Verge.

Adeus às chamadas telefônicas

Uma das funcionalidades que desaparecerá com o fim do Skype é a opção de fazer chamadas para números casuais, um recurso que foi crucial para a popularidade do serviço. No entanto, o crescimento dos smartphones e de aplicações como FaceTime e WhatsApp prejudicou a relevância dessa ferramenta.

Durante a pandemia, o Skype teve um aumento na base de usuários devido à necessidade de videoconferências, mas concorrentes como o Zoom se consolidaram como opções mais populares.

"A base de usuários do Skype realmente cresceu no início da pandemia e tem se mantido relativamente estável desde então. Não houve uma queda drástica. Esperamos migrar a maioria dos usuários para o Teams", afirmou Jeff Teper, presidente de aplicativos e plataformas colaborativas do Microsoft 365, ao The Verge.

O legado do Skype na Microsoft

A Microsoft comprou o Skype há quase 14 anos por US$ 8,5 bilhões, buscando fortalecer sua presença na comunicação digital. No entanto, a evolução do setor levou a empresa a focar no Teams, plataforma que se destacou no ambiente corporativo e educacional.

“Aprendemos muito com o Skype ao longo dos anos e aplicamos esse conhecimento no Teams, à medida que o desenvolvemos nos últimos sete ou oito anos. Agora sentimos que é o momento certo para simplificar nossa oferta ao mercado e acelerar a inovação focando no Teams”, declarou Teper em entrevista à CNBC.

