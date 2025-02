Slack enfrenta instabilidade e usuários relatam erros na plataforma

A- A+

O Slack, popular plataforma de comunicação corporativa, está fora do ar e enfrenta sérias instabilidades nesta quarta-feira (26), deixando muitos usuários frustrados com falhas em diversos recursos. Desde o início da tarde, problemas de login, envio de mensagens, acessos a canais de conversa e buscas têm afetado o desempenho da plataforma, especialmente na versão para desktop.

Ao tentar realizar tarefas simples, como enviar mensagens ou acessar informações nos canais, os usuários se deparam com a mensagem de erro: "Algo deu errado". A página de status oficial do Slack (slack-status.com) já reconheceu as falhas e informou que as equipes técnicas estão trabalhando para resolver as questões o mais rápido possível.

De acordo com o Downdetector, site especializado em monitoramento de falhas de serviços online, mais de 300 relatos de problemas no Slack foram registrados a partir das 12h30 (horário de Brasília). Os principais erros incluem dificuldades de conexão com o servidor, problemas no site e falhas nos recursos de voz.

Em seu comunicado oficial, a página de status do Slack detalhou que os seguintes recursos estão com problemas: login, conectividade, envio de mensagens, threads, aplicativos integrados e fluxo de trabalho. "Estamos trabalhando ativamente para restaurar a funcionalidade dos recursos afetados, como fluxos de trabalho, envio de mensagens e threads, além de solucionar problemas relacionados à API. Os usuários também podem enfrentar dificuldades ao tentar fazer login", afirmou o Slack em seu post.

A empresa pediu paciência aos usuários e garantiu que mais atualizações seriam fornecidas à medida que o problema fosse resolvido.

Veja também