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Parceria Smart Fit compra 20% da rede Buddha Spa por até R$ 32 milhões Chegada de novo sócio vai ajudar na internacionalização do grupo, que abrirá primeira loja no exterior em dezembro, no Chile

A Smart Fit passará a deter uma participação de 20% da rede Buddha Spa, em uma operação que poderá chegar a R$ 32 milhões. A operação não altera a condução do negócio, que permanece integralmente sob a gestão atual do Buddha Spa. A chegada da nova sócia fortalece os planos de crescimento do Buddha Spa em um momento de mudança de escala do negócio.

Segundo a empresa, parte dos recursos da transação será destinada a essas iniciativas, com destaque para a expansão internacional, uma das principais frentes estratégicas, além de investimentos em novas unidades e novas aquisições, as quais contribuam para ampliar o portfólio da companhia. A estratégia já vem sendo adotada nos últimos anos pelo Buddha Spa para acelerar sua entrada em novos segmentos e ampliar sua atuação no mercado de bem-estar.

O primeiro passo da internacionalização acontece em dezembro, quando o Buddha Spa inaugura sua primeira unidade fora do Brasil, em Santiago, no Chile, dando início a um plano que prevê chegar a aproximadamente 100 unidades na América Latina em cinco anos.

A entrada da Smart Fit aproxima o Buddha Spa de um grupo que já construiu uma operação de grande escala internacional. Atualmente, a Smart Fit possui mais de 2,2 mil academias e atua em 16 países.

"Chegamos aos 25 anos em um momento de maturidade em que temos uma marca consolidada no Brasil, presença nacional e um ecossistema de wellness que vai além das unidades", afirma Gustavo Albanesi, CEO do Buddha Spa, que acrescenta:

"A entrada da Smart Fit traz sócios e um time com amplo know-how de como escalar negócios na América Latina, com profundo conhecimento do mercado, além de capital para acelerar nossos próximos movimentos, tanto na expansão internacional quanto em potenciais aquisições que possam complementar e ampliar nosso ecossistema de negócios”.

Primeira parada: Chile

A operação própria será instalada em Vitacura, uma das regiões mais valorizadas da capital chilena, escolhida pela facilidade de acesso e pela proximidade com o público-alvo da marca. A unidade de Santiago servirá como base para a expansão da marca na região.

Na sequência, o plano prevê uma segunda operação no Chile e, posteriormente, a entrada em outros mercados latino-americanos. Paraguai, Argentina, Colômbia e Peru estão no radar. Nas primeiras incursões em cada mercado, a intenção é priorizar operações próprias. Depois de testar e adaptar o modelo, a companhia pretende buscar parceiros locais para acelerar a expansão.

“Queremos primeiro fazer, aprender e construir o modelo internacional. A operação própria nos permite entender profundamente cada mercado e garantir que a experiência Buddha seja reproduzida fora do Brasil com o mesmo padrão. Depois, estaremos mais preparados para encontrar os parceiros certos”, explica Albanesi.

O CEO esclarece que a escolha do Chile como porta de entrada está relacionada, entre outros fatores, ao ambiente favorável para o segmento de bem-estar. Segundo o Global Wellness Institute (GWI), o país registrou gasto per capita de US$ 874 na economia do wellness em 2024, ante US$ 592 no Brasil. No mesmo ano, o mercado chileno de bem-estar movimentou cerca de US$ 17 bilhões, enquanto o brasileiro chegou a aproximadamente US$ 125 bilhões.

Para Albanesi, apesar do crescimento do wellness na região, o modelo de spa urbano estruturado em rede ainda tem espaço para avançar.

“A América Latina é um oceano azul para o formato de negócio do Buddha Spa. Existe uma demanda crescente por bem-estar, mas ainda há muito espaço para uma marca estruturada, com uma experiência consistente e um modelo que consiga levar o conceito de spa urbano para diferentes mercados”, afirma.

Na estreia no Chile, a unidade oferecerá cerca de 70% do menu de serviços disponível no Brasil. A estratégia é ampliar gradualmente o portfólio, transformando a chegada de outras terapias e experiências já oferecidas pela rede brasileira em lançamentos futuros no mercado chileno.

100 unidades na América Latina em cinco anos

A meta do Buddha Spa é chegar a aproximadamente 100 unidades na América Latina nos próximos cinco anos. No futuro, a companhia estima que os negócios internacionais possam superar a operação brasileira e projeta alcançar mil unidades no total, entre Brasil e exterior.

No entanto, a ambição internacional não significa desacelerar no mercado doméstico. Hoje, o Buddha Spa possui mais de 150 unidades em operação e está presente em todas as regiões do Brasil. Mesmo com a capilaridade alcançada, a empresa identifica oportunidades relevantes para crescer no país. Brasília, por exemplo, está entre as praças consideradas estratégicas e a rede busca um franqueado para inaugurar sua primeira unidade na capital federal.

“Conseguimos construir uma presença nacional e ainda enxergamos muito potencial para avançar no interior e em mercados estratégicos onde não estamos. A internacionalização cria uma segunda avenida de crescimento, em paralelo à expansão brasileira”, afirma Albanesi.

A empresa estabeleceu, ainda, a meta de se tornar a maior rede de spas urbanos do mundo. Segundo levantamento próprio, o Buddha Spa está atualmente entre as cinco maiores redes mundiais do segmento, considerando os mercados com informações públicas comparáveis — a China não entra no levantamento pela ausência de dados abertos sobre o setor.

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