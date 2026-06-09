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Tecnologia Smart Gov ANCITI coloca em debate aplicação da IA na modernização das cidades O objetivo do encontro é colocar em discussão a aplicação prática da IA nos serviços públicos

A Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI), em parceria com o Instituto de Projetos Avançados para Cidades, Tecnologia e Administração (InPacta), realiza nesta terça (9) e quarta (10) o Smart Gov ANCITI, na cidade de Maringá, no Paraná. O evento, voltado para inovação pública, acontece no Hotel Metrópole Maringá e reúne as principais lideranças de TI pública, além de autoridades de destaque no cenário nacional.



O objetivo central do encontro é colocar em discussão a aplicação prática da inteligência artificial (IA) na modernização dos serviços públicos, abordando pilares como soberania digital, cibersegurança e inclusão social. A relevância estratégica do evento é reforçada pela participação de autoridades como Silvio Barros, prefeito de Maringá e anfitrião do encontro; o deputado federal Ricardo Barros (Republicanos), presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados; e a deputada federal Luísa Canziani, do Paraná, que discutirá sobre a regulação da inteligência artificial no Congresso Nacional.

Também chamado de Marco Legal da IA, o PL nº 2.338/2023, se encontra atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados após ser aprovado no Senado. O projeto garante ainda o "desenvolvimento, implementação e uso responsável de sistemas de inteligência artificial (IA) no Brasil", de acordo com o texto que está no Congresso Nacional.

"O debate é importante porque há restrições no PL que podem inibir pequenas empresas e startups brasileiras. Queremos garantir que o marco da IA não seja tão rígido a ponto de tolher o caráter inovador do Brasil", afirmou o presidente da ANCITI, Bernardo D’Almeida.



A escolha de Maringá para este segundo encontro do calendário de 2026 destaca o papel do município como laboratório de boas práticas em gestão tecnológica. Durante a programação, gestores e especialistas participam de painéis técnicos focados em governança de dados e proteção de infraestruturas críticas. Para D'Almeida, a união entre os setores técnico e político é fundamental:

“Maringá simboliza o modelo de gestão eficiente que buscamos fomentar. A presença de representantes de mais de 18 capitais e de diversas cidades de pequeno e médio porte promove a troca de experiências em transformação digital que facilitam a vida do cidadão, como o programa Zero Clique, implantado de forma inovadora no Recife.”

O Smart Gov ANCITI garante uma ampla representação federativa nas pautas de inovação. Após a etapa paranaense, o ciclo seguirá para Lauro de Freitas, na Bahia, nos dias 3 e 4 de setembro; e para Florianópolis, em Santa Catarina, 1º e 2 de dezembro. Além dos encontros Smart Gov, a ANCITI também promoverá, neste ano, imersões em cidades inteligentes nos municípios de Luís Eduardo Magalhães (BA) e Assaí (PR).



A Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras atua há cinco anos na articulação entre municípios para promover o uso estratégico da tecnologia, visando a administrações mais inteligentes, eficientes e sustentáveis. A programação completa está disponível no site: https://anciti.org.br/project/smart-gov-anciti-maringa-pr/.

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