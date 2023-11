Smart Gov Brasil discutirá inovação tecnológica para alavancar finanças públicas

A- A+

Com o tema "Desafios e Estratégias Inovadoras para Alavancar as Finanças Públicas", acontece nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, no Rio de Janeiro, mais uma edição do Smart Gov Brasil.

O evento é realizado pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI), no qual lideranças de todo o País se encontram para discutir projetos e soluções digitais voltados aos municípios brasileiros.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 2.362 cidades brasileiras apresentaram déficit primário nos seis primeiros meses de 2023.

O número é quase sete vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, cujo total foi de 342. Além disso, o índice representa 51% das 4.616 prefeituras que disponibilizaram informações no sistema integrado mantido pelo Tesouro Nacional.

Partindo desse cenário desafiador que se desdobrará a programação do Smart Gov Brasil 2023.

Autoridades presentes

Durante os três dias do evento, são esperados representantes de mais de 100 cidades brasileiras. Assim como nos demais encontros promovidos pela ANCITI, estarão presentes autoridades das esferas federal e estadual, para abordar de forma direta o tema escolhido como pauta principal.

As lideranças presentes poderão participar de debates, conferir apresentações de projetos e conhecer tecnologias e soluções dos fabricantes e parceiros patrocinadores da associação.

Entre eles, estão Google, Fortinet, Positivo, Dell, RedHat, 3Structure, Tecno IT, SOGO, RW3 e L8. A programação também contará com o ANCITI Awards 2023, que premiará iniciativas municipais que dialoguem com o tema desta edição do encontro.

Último evento realizado pela ANCITI este ano, o Smart Gov Brasil 2023 acontece depois de uma série de três encontros regionais no Nordeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil.

Neles, foram debatidas as ações de tecnologia e inovação, implementadas pelas gestões municipais nas áreas de saúde, cidadania e educação.

Smart Gov Brasil será restrito a convidados e associados da ANCITI e realizado no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As inscrições para a última edição do ano se encerram dia 6 de novembro e podem ser realizadas pelo link https://anciti.org.br/.

