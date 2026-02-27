A- A+

evento Smart Summit vai debater macroeconomia, mercado financeiro e ativos digitais na 9ª edição no Rio Evento será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2026, no Expo Rio, e deve reunir mais de 9 mil participantes para discutir cenário político, economia global e investimentos

A nona edição do Smart Summit será realizada nos dias 12 e 13 de março de 2026, no Rio de Janeiro. O evento ocupará o Expo Rio, na Cidade Nova, reunindo empresários, investidores e especialistas para dois dias de debates e conexões voltadas ao mercado de negócios e investimentos.

O encontro deste ano promete ser o maior já realizado. A programação prevê 21 horas de conteúdo distribuídas entre uma plenária principal e três palcos simultâneos - dois dedicados a Negócios, Finanças e Oportunidades; um voltado exclusivamente para Marketing, com patrocínio da Métricas Boss; além do palco do Digital Assets Fórum, apresentado pelo Blockchain.Rio.

A macroeconomia será um dos temas centrais da plenária principal. O cenário político em ano eleitoral, os rumos da economia global, liderança, gestão e perspectivas para o mercado de investimentos em 2026 também entram na pauta.

Entre os nomes confirmados estão o fundador e presidente do conselho de administração da XP Inc., Guilherme Benchimol; o partner e head de Digital Assets do BTG Pactual, André Portilho; o superintendente jurídico da B3, Daniel Maeda; o executivo de Crypto Assets e Mercados do Santander Brasil, Felipe Cabral; o especialista em IA e DeFi do Banco Inter, João Paulo Aragão Pereira; o especialista em ativos digitais do Banco do Brasil, Sthéfano Cordeiro; o chefe de assuntos regulatórios da Binance, Thiago Sarandy; o arquiteto de soluções Web3 e champion de P&D da Petrobras, Marcelo Curi; e a growth lead LatAm da Uniswap, Ana Westfal.

Temas

Além dos debates nos palcos principais, o evento terá cinco salas temáticas voltadas para mercado financeiro, alta performance, marketing, tecnologia e uma sala destinada à contratação imediata de assessores de investimentos. O Sebrae também participará com um espaço voltado ao empreendedorismo.

Segundo Samyr Castro, CEO da InvestSmart XP, a expectativa é superar o público das edições anteriores. “Além dos palcos e das plenárias, teremos cinco salas de conteúdo sobre mercado financeiro, alta performance, marketing, tecnologia e uma sala para contratação imediata de assessores de investimentos. O Sebrae também estará presente com uma sala que abordará empreendedorismo”, afirma.

A organização estima que mais de 9 mil pessoas passem pelo evento nos dois dias. Samyr também destacou as metas da empresa para o próximo ano. “Encerramos 2025 com faturamento recorde e queremos repetir o feito este ano. Nosso crescimento foi de 11% e queremos chegar aos R$ 35 bilhões sob custódia até o final de 2026”, indica.

Esportes

O impacto do esporte na economia fluminense também estará em debate. A realização de jogos da NFL no Rio de Janeiro pelos próximos cinco anos será um dos assuntos da plenária dedicada ao tema.

“A NFL, liga esportiva de futebol americano dos Estados Unidos, acontecerá no Rio de Janeiro pelos próximos cinco anos. A plenária abordará todo o impacto econômico que um evento de tamanha magnitude causará na cidade”, conta Samyr. Participam dessa discussão o secretário estadual de Esportes, Rafael Picciani, o comentarista Everaldo Marques e Patrick Dutton, CEO da Rio Football Academy.

A programação inclui ainda a participação do ator Marcelo Serrado, que falará sobre carreira e desafios profissionais, e a retomada do Espaço Literário, ambiente voltado a lançamentos de livros, debates e sessões de autógrafos. O espaço contará com autores como Dafna Blaschkauer e Patrick Suyti, e será oferecido pela Editora Gente.

Na edição de 2025, o Smart Summit reuniu 9 mil participantes, mais de 100 parceiros, 10 áreas de conteúdo e mais de 300 palestrantes. Os ingressos para 2026 já estão à venda no site oficial do evento.

Veja também