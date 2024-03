Smartlets ganham espaço e já oferecem novos serviços

A- A+

Criado para ser um equipamento de mobiliário urbano, garantindo um espaço de convivência de 20 metros quadrados aberto ao público, os Smartlets devem ganhar mais espaços este ano e começam ainda a ganhar nova funcionalidade também como um instrumento de marketing.

Foi o que aconteceu recentemente com uma campanha de O Boticário voltada para o Recife e Maceió.

Contando com painel de led, rádio exclusiva e sensores que medem índices pluviométricos, poluição do ar e informam a quantidade de pessoas que usam o mobiliário e a de veículos que circulam em seu entorno.

O espaço ainda é autossustentável energeticamente e 100% construído com materiais recicláveis, além de oferecer dez pontos para o carregamento de dispositivos digitais e wi-fi de alta velocidade, tudo oferecido gratuitamente.

Em 2024 novos Smartlets serão inaugurados. O plano de expansão prevê a chegada em outras capitais e cidades com grande potencial turístico.

De acordo com Fernando Carvalho, a meta da empresa é terminar o ano com pelo menos outras dez unidades espalhadas no Brasil. "São duas frentes prioritárias: seguir avançando no Nordeste e ocupar posições estratégicas em São Paulo e no Rio de Janeiro", ressalta Fernando Carvalho, sócio- fundador do Smartlet.

E foi nesse ambiente que, entre os meses de janeiro e março, o Boticário elegeu os dois Smartlets – na capital pernambucana, ele fica localizado no Bairro do Recife -, para fazer a sua ativação, personalizando a estrutura com adesivações, instalação de letreiros e veiculou conteúdos em áudio e em vídeo.

"Além de ser uma ação de alto impacto e visibilidade, o Smartlet está em total conexão com princípios que norteiam os conceitos de ESG: inclusão digital, interação social ampla e sustentabilidade", conclui Fernando.

