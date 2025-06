Snap lançará óculos de realidade aumentada em 2026, antes da Meta. Veja o que já se sabe

A- A+

A Snap planeja lançar no ano que vem seu primeiro par de óculos de realidade aumentada voltado ao consumidor, antecipando-se em vários meses ao lançamento planejado pela rival Meta, dona do Instagram e WhatsApp.

O novo acessório, chamado Specs, será uma versão menor e mais leve do dispositivo Spectacles, disponibilizado no ano passado para desenvolvedores de software, informou a empresa nesta terça-feira. Esses óculos, oferecidos a desenvolvedores por US$ 99 por mês, rodam o sistema operacional Snap OS e são controlados por gestos com as mãos — dois recursos que também estarão presentes na versão para o público.

A Snap trabalha há anos em óculos inteligentes, embora as versões anteriores tenham se concentrado na captura de imagens e vídeos, e não em realidade aumentada. Diante do sucesso crescente da Meta com a linha de óculos Ray-Ban e da previsão de lançamento dos óculos de RA da empresa em 2027 — codinome Artemis —, a decisão da Snap de avançar com um hardware voltado ao consumidor ganhou nova urgência.

Os Specs não usarão bateria externa, e o design atualizado será focado em conforto e usabilidade. Os óculos estarão disponíveis inicialmente na cor preta, com possíveis edições especiais no futuro, disse o CEO Evan Spiegel em entrevista. Ele não revelou o preço nem as especificações técnicas, apenas afirmou que custarão menos do que o headset Vision Pro da Apple, de US$ 3.499.

Óculos com assistente de IA

Os óculos também incluirão um assistente de inteligência artificial, uma forma de jogar com amigos e uma área estilo “estação de trabalho” onde o usuário poderá, por exemplo, navegar na internet e assistir a vídeos. “Estamos realmente focados e investindo em óculos com funcionalidades que o celular simplesmente não consegue oferecer”, afirmou Spiegel.

Na entrevista, Spiegel adiantou alguns recursos de hardware e software que estão por vir, como o uso de IA para ajudar a trocar um pneu, arrumar a mesa de jantar ou acertar uma jogada difícil no bilhar. Novas versões das Lentes do Snapchat — experiências de realidade aumentada da empresa — vão de partidas de arco e flecha com amigos a uma versão 3D do clássico jogo da cobrinha.

Segundo Spiegel, as Lentes de RA da câmera do Snapchat são usadas mais de 8 bilhões de vezes por dia, e mais de 400 mil desenvolvedores já criaram mais de 4 milhões de Lentes usando as ferramentas da Snap.

Os Specs também serão integrados a diversos modelos de IA, incluindo os da OpenAI e do Google (Alphabet), permitindo que desenvolvedores criem Lentes com IA capazes de responder em tempo real a diferentes estímulos.

O dispositivo também suportará funções como tradução de texto via IA, conversão de moeda e sugestões de receitas com base nos ingredientes disponíveis na geladeira — funcionalidades que já existem na versão mais recente dos óculos para desenvolvedores.

Diante das preocupações mais amplas da indústria tecnológica com IA e privacidade, Spiegel afirmou que a empresa leva o tema a sério.

“Independentemente do público ou da idade, a privacidade é extremamente importante para nós como empresa e será crucial para o futuro desse tipo de dispositivo”, disse ele, acrescentando que os óculos buscarão equilibrar recursos úteis com a proteção dos dados dos usuários.

