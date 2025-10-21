A- A+

energia Snptee 2025 reúne especialistas em energia no Recife e debate o futuro do setor elétrico Evento promovido pelo Cigre-Brasil e organizado pela Eletrobras traz para o Recife discussões sobre inovação, transição energética e o futuro do setor elétrico no país

O XXVIII Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (Snptee) está movimentando o Recife com uma programação que segue até esta quarta-feira (22). O evento, considerado o maior da América Latina no setor, reúne mais de 3 mil especialistas, líderes empresariais, representantes do governo e da academia em uma ampla agenda de debates sobre o futuro da energia no Brasil.

Promovido pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (Cigre-Brasil) e organizado pela Eletrobras, o Snptee 2025 conta com a participação de representantes do Ministério de Minas e Energia (MME), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), além de CEOs de 60 companhias, pesquisadores e profissionais do setor.

O presidente do Cigre-Brasil, João Carlos Mello, destacou a relevância do momento vivido pelo setor elétrico. Segundo ele, “o setor elétrico passará por transformações ainda mais profundas nos próximos dez anos do que nas últimas décadas. Estar preparado para essa jornada exige inovação, criticidade técnica e a colaboração de todos os agentes”.

Mello também ressaltou a importância da presença das universidades e dos jovens profissionais nos debates. “Sempre fomos cobrados por não termos tanta participação de estudantes em nossos congressos. Por isso, criamos o Fórum Acadêmico, que ocorre neste evento como uma forma de atrair as universidades e estimular o diálogo entre o setor e a academia”, explicou. Ele lembrou que o Cigre firmou parcerias com instituições de ensino para ampliar o engajamento acadêmico.

Presidente do Cigre-Brasil, João Carlos Mello | Foto: Divulgação/Snptee

Painéis

A programação de 2025 tem foco em debates na geração descentralizada, neoindustrialização, qualificação da mão de obra, cibersegurança, inteligência artificial e flexibilidade operativa do Sistema Interligado Nacional (SIN). Outro destaque é a EXPOSNPTEE, feira de negócios que reúne os principais fornecedores e agentes do mercado elétrico, consolidando o evento como vitrine de soluções inovadoras.



Entre os temas em destaque nos painéis estão as mudanças regulatórias em discussão no Congresso, tecnologias de armazenamento de energia, fundamentais para a integração da geração solar, e a expansão dos data centers no Brasil. “Os data centers estão se consolidando como uma nova fronteira de desenvolvimento. Já há uma grande demanda no Nordeste, inclusive em Pernambuco, onde o governo busca viabilizar estruturas em Suape”, afirmou Mello, ao citar o avanço da empresa Timos, que projeta até 6 GB em novos centros de dados no país.

Moderno

Os painéis adotaram um formato inovador de palestras silenciosas, em que os participantes utilizam fones individuais para escolher entre três temas simultâneos: mudanças regulatórias, tecnologias de armazenamento e a inserção dos data centers no sistema elétrico.

O evento também reserva espaço para a formação de novas lideranças, com iniciativas como o NGN – New Generation Network, o Fórum de Mulheres, o Fórum Acadêmico e o Fórum de CEOs, que reúne 60 líderes empresariais para discutir tendências e oportunidades no setor.

Representando o Governo de Pernambuco, o secretário executivo de Energia, Infraestrutura e Implantação de Projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Guilherme de Sá, participou da abertura do seminário. O vice-prefeito do Recife, Victor Marques, também esteve presente, representando o prefeito João Campos.

