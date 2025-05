A- A+

Lojistas de todo o país participam nesta quinta-feira (29) do chamado Dia Livre de Impostos, que chega à 18ª edição e tem o objetivo de conscientizar sobre a alta carga tributária no Brasil. A ação, organizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela CDL Jovem, prevê a venda de produtos e serviços sem repasse de impostos ao consumidor, o que pode resultar em descontos de até 70%.

Participam da iniciativa estabelecimentos de rua, shoppings, restaurantes, prestadores de serviços e postos de combustíveis. A expectativa é envolver cerca de 100 mil lojas em 1.500 cidades, alcançando mais de 2 milhões de consumidores.



Em Pernambuco, de acordo com consulta feita ao meio-dia no site da iniciativa - dialivredeimpostos.org.br -, apenas uma cidade participa, Tabira.



Localizado no Sertão do Pajeú, o município de Tabira, segundo o IBGE, tem população estimada de 29.093 habitantes e PIB per capita de R$ 10.911,39 de acordo com dados de 2021.

Em São Paulo, o bar O Pasquim Bar e Prosa, na Vila Madalena, por exemplo, prometeu vender chope por R$ 7,70, enquanto um posto de combustíveis no Morumbi oferecerá 5 mil litros de gasolina a R$ 4,24 o litro, sem impostos.



Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte já anunciaram ações locais — estabelecimentos de 15 estados e o DF aderiram.

Segundo a CNDL, o evento ganha relevância diante da discussão sobre a regulamentação da reforma tributária.

“O país necessita de um ambiente de negócios menos burocrático e oneroso, com um sistema de arrecadação justo, eficiente e que sirva de base para o aumento da competitividade, da produtividade e da redução das enormes diferenças sociais do Brasil”, afirma José César da Costa, presidente da CNDL.

Para Raphael Paganini, coordenador nacional da CDL Jovem, a ação é uma forma de alertar o consumidor sobre o peso da tributação no poder de compra. “É um dia em que lojas e consumidores se unem para mostrar aos governantes que a carga tributária e a burocracia fiscal penalizam o consumo e dificultam o crescimento das empresas. Nosso objetivo é chamar atenção para a urgência de mudanças no sistema”, diz.

A lista de empresas participantes e o comparativo de preços com e sem tributos estão disponíveis no site dialivredeimpostos.com.br.

