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ESPECIAL SINDILOJAS RECIFE 85 ANOS Sob o comando de Fred Leal, Sindilojas expande a força do varejo recifense Presidente vem potencializando a presença da entidade junto ao comércio local, combinando negociação coletiva, apoio à gestão e articulação institucional para fortalecer o setor

Representar os empresários, facilitar o acesso a serviços e transformar reivindicações em uma agenda de desenvolvimento. Sob a presidência de Fred Leal, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife) vem potencializando sua presença junto a comércio local: combina negociação coletiva, apoio à gestão e articulação institucional para fortalecer o setor. Com uma base de cerca de 10 mil empresas, sob a direção dela, a entidade reúne pequenos estabelecimentos e grandes redes em torno de necessidades comuns.

O presidente do sindicato defende uma entidade próxima da rotina dos negócios, capaz de oferecer ferramentas para que os empresários do comércio varejistas enfrentem mudanças e preservem a competitividade de seus negócios. Estima que entre 90% e 95% da base esteja no Simples Nacional, composição que dá especial importância ao suporte aos menores.

“No fundo, as entidades representam muito os pequenos lojistas, que não têm condições de comprar um serviço. Então, ele vai buscar no Sindilojas”, afirma. Essa atuação se insere em um setor de grande expressão econômica.

Segundo a Pesquisa Anual de Comércio de 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em resultados divulgados pela imprensa local, Pernambuco registrou R$ 245,6 bilhões em receita bruta de revenda de mercadorias, ou 19,5% do total da Região Nordeste. O número abrange varejo, atacado e comércio de veículos em todo o estado. Apenas o varejo reuniu 238.415 pessoas ocupadas e R$ 6,4 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações.

Participação

O Sindilojas tem base territorial no Recife e participa dessa dinâmica por meio da defesa empresarial e da interlocução com instituições de alcance estadual e nacional. Sua plataforma de parceiros reúne soluções em seguros, benefícios, energia e apoio tributário. A direção relata também ações coletivas de recuperação de impostos, aproximando os lojistas de serviços especializados e condições negociadas de contratação.Para Leal, a união com outras entidades amplia a capacidade de encaminhar demandas.

A aproximação com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife e a participação na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) de Pernambuco sustentam frentes que incluem segurança, limpeza urbana, mobilidade e recuperação do Centro. “A gente vai junto, porque aí aumenta a força que temos de reivindicar”, resume Leal.

O diagnóstico do presidente parte de duas pressões sobre as empresas: impostos e custo financeiro. “O maior entrave são os juros altos no Brasil”, afirma. Financiar estoques, pagar fornecedores e manter a operação enquanto os recebimentos não chegam exige capital de giro e disciplina administrativa. Sua orientação é integrar compras, vendas, estoque e planejamento financeiro, para que o empresário conheça melhor as necessidades do negócio.

Preocupação

Fred Leal também manifesta preocupação com o endividamento dos consumidores e avalia que o consignado e as apostas eletrônicas comprometem recursos que poderiam chegar às lojas. Defende educação financeira para as famílias e, para os comerciantes, o uso de ferramentas de análise de crédito que ajudem a reduzir perdas. São avaliações de sua experiência no setor.

A reforma tributária abre outra frente de mobilização. Leal aponta dúvidas sobre as novas regras e teme efeitos do split payment sobre o capital de giro. Para preparar os empresários, o sindicato promove seminários e esclarecimentos. A preocupação reforça a importância de uma representação capaz de traduzir mudanças complexas para a realidade das lojas e levar as dificuldades do setor ao debate institucional.

Na agenda urbana, o dirigente defende que a recuperação comercial do Centro da cidade depende de uma ocupação permanente. “O Centro precisa ser ocupado com moradia, virar um bairro, que a pessoa more, estude, trabalhe”, afirma. O Sindilojas atua com a CDL em pautas relacionadas ao Recentro, programa municipal, e acompanha iniciativas como o Distrito Guararapes.

A mobilidade é parte dessa defesa. “Quando ele para, atinge diretamente o comércio”, diz sobre o metrô. Segundo Leal, a entidade solicitou à prefeitura um serviço circular para facilitar o acesso ao Centro, proposta que estava em estudo na ocasião da entrevista. Ao articular serviços, orientação e reivindicações, o presidente situa o Sindilojas como ponto de apoio aos empresários e interlocutor na construção de condições para o varejo crescer

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