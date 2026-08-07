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Tarifas Sobretaxa dos EUA pode afetar 36% das exportações do Nordeste, aponta Etene Levantamento do Banco do Nordeste indica que indústria e agronegócio estão entre os setores mais afetados

A sobretaxa de até 37,5% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve afetar diretamente mais de um terço das exportações do Nordeste destinadas ao mercado norte-americano. Levantamento do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), área de pesquisa do Banco do Nordeste (BNB), aponta que oito dos 15 principais produtos exportados pela região para os EUA serão atingidos pela medida.

Somente no primeiro semestre de 2026, esses produtos somaram mais de US$ 450 milhões em vendas, o equivalente a 36% de todas as exportações nordestinas para o mercado americano no período.

As novas tarifas entraram em vigor em 22 de julho e estabelecem uma alíquota de 25% para determinados produtos brasileiros. Em alguns casos, há ainda uma cobrança adicional de 12,5%, relacionada às políticas norte-americanas de combate ao trabalho forçado, fazendo com que a taxação alcance até 37,5%, conforme a classificação da mercadoria.

De acordo com o economista-chefe do Banco do Nordeste, Rogério Sobreira, o setor industrial tende a ser o mais impactado pelas novas medidas.

"As empresas desse setor no Nordeste enfrentarão maiores desafios, já que importantes produtos, como os semimanufaturados de ferro e aço, estão sendo taxados", afirma.

Além da indústria, o agronegócio nordestino também deve sentir os efeitos da sobretaxa. Entre os produtos atingidos estão celulose solúvel, açúcar e álcool, mel natural, determinados tipos de pescados, calçados de couro e cordéis de sisal.

Por outro lado, alguns dos principais itens exportados pela região ficaram de fora da nova cobrança, entre eles celulose convencional, manteiga e óleo de cacau, manga, castanha de caju, água de coco, cacau em pó, café em grão e partes de frutas.

Para minimizar os impactos, Rogério Sobreira defende a diversificação dos mercados compradores e o acesso a linhas de financiamento voltadas às exportações.

"Precisamos lembrar que os americanos não são os únicos consumidores dos nossos produtos. Os Estados Unidos responderam por cerca de 12% de todas as exportações nordestinas em 2025. Outra medida é acessar crédito mais adequado para enfrentar as dificuldades. O próprio Banco do Nordeste é uma fonte de financiamento com condições muito favoráveis para as exportações, por utilizar recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)", explica.

No cenário nacional, a sobretaxa anunciada pelos Estados Unidos alcança 639 produtos brasileiros. Segundo estimativas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com base na corrente de comércio de 2024, as novas tarifas atingem 23,1% das exportações brasileiras. Considerando também as tarifas sobre aço e alumínio anunciadas anteriormente pelo governo norte-americano, esse percentual pode chegar a 47,3% das vendas externas do país.

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