A- A+

COP30 Sociedade influenciará debates entre negociadores na COP30, diz Boulos Para ministro, Conferência em Belém será uma das maiores da história

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que começou nesta segunda-feira (10), em Belém, será uma das mais relevantes da história, em termos de participação social.

"Essa será uma das COPs com maior participação popular da história de todas as 30 COPs. Falava-se em 1,2 mil pessoas da sociedade civil credenciadas aqui na zona azul, onde acontecem as discussões dos grandes líderes globais, mais 10 mil pessoas vindas do Brasil e do mundo inteiro para a Cúpula dos Povos, milhares de indígenas na aldeia COP e eventos diários na zona verde [aberta ao público]", destacou a jornalistas.

Boulos, que assumiu a pasta que faz a interlocução entre o governo e movimentos sociais, disse que a sociedade vai influenciar os debates entre negociadores.

"A participação popular está acontecendo e o povo está sendo ouvido, até porque é este povo que vai ter que trabalhar para garantir que os efeitos dessa COP continuem depois da COP. Não são apenas 10 dias de discussão. É a mobilização da sociedade para pressionar que os resultados da COP sejam implementados", pontuou.

Boulos, que assumiu o cargo de ministro há pouco mais de 10 dias, está em Belém para acompanhar a programação da COP30. O evento deve reunir mais de 50 mil pessoas na capital paraense, até o próximo dia 21.

Mais cedo, a presidência da COP30 anunciou acordo de pauta para o início das negociações.

Na edição deste ano, estarão no centro dos debates entre negociadores diplomáticos temas como transição justa, adaptação às mudanças climáticas e mapa do caminho para financiamento das ações em curso.

Veja também