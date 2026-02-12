A- A+

BRASIL Soja deve bater novo recorde de produção em 2026, diz IBGE Estimativa é de 172,5 milhões de toneladas, alta de 3,9% em relação a 2025; clima favorável impulsiona resultado inicial da safra

A produção de soja no Brasil deve bater novo recorde, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. A estimativa para a oleaginosa este ano é de 172,5 milhões de toneladas, alta de 3,9% em relação ao ano passado, o que consolidaria o melhor resultado da série histórica.

O avanço da soja tradicionalmente sustenta o desempenho da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosa, que ficou estimada em 342,7 milhões de toneladas em janeiro pelo instituto.

— A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2026 está aproximando-se do recorde da safra de 2025, estando turbinada pela produção da soja, que é recorde da série histórica do IBGE. Até o momento, as condições climáticas estão beneficiando as lavouras da primeira safra — diz Carlos Barradas, gerente da pesquisa.





Arroz, milho e soja seguem concentrando a maior parte da safra nacional e, juntos, respondem por 92,9% da estimativa de produção e por 87,5% da área a ser colhida este ano. Na comparação com o ano anterior, a soja teve um aumento de 3,9% na estimativa da produção (172,5 milhões de toneladas), seguida pelo feijão, com 0,9%.

Por outro lado, culturas como algodão e arroz devem ter queda na produção, com recuos de 11% e 7,9%, respectivamente. Também são previstas quedas de 5,6% para o milho, 13,9% para o sorgo e 1% para o trigo.

