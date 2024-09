A- A+

INFLAÇÃO Soja e minério de ferro desaceleram inflação no atacado no IGP-10 de setembro, afirma FGV O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) passou de um aumento de 0,84% em agosto para uma alta de 0,14% em setembro

Os recuos nos preços do minério de ferro (-8,41%) e da soja (-0,99%) desaceleraram a inflação no atacado dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 17.

O IGP-10 passou de uma alta de 0,72% em agosto para uma elevação de 0,18% em setembro. O índice acumulou uma elevação de 4,25% em 12 meses.

"O índice de preços ao produtor apresentou desaceleração significativa entre agosto e setembro. As principais commodities, como soja e minério de ferro, que têm maior peso no índice, registraram quedas nos preços", apontou André Braz, coordenador dos Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Na análise por estágios de processamento, os preços dos Bens Finais saíram de um aumento de 0,09% em agosto para uma elevação de 0,60% em setembro, impulsionados pelo subgrupo alimentos in natura, cuja taxa passou de -6,21% para -0,96%.

O grupo de Bens Intermediários desacelerou de 1,26% em agosto para 0,60% em setembro, puxado pela queda nos preços do subgrupo de combustíveis e lubrificantes para a produção, que passou de 2,20% para -1,72%.

A taxa do grupo Matérias-Primas Brutas arrefeceu de 1,12% em agosto para -0,86% em setembro, tendo como principais contribuições os itens: minério de ferro (de -1,68% para -8,41%), café em grão (de 5,23% para 1,10%) e cana-de-açúcar (de 1,85% para 0,04%). Na direção oposta, houve aceleração nos itens: laranja (de 5,52% para 10,64%), aves (de 1,03% para 2,03%) e bovinos (de 2,67% para 2,83%).

