Soja: exportação cai 13,6% em volume em maio; embarque de carne bovina sobe 26%

O Brasil exportou 13,450 milhões de toneladas de soja em grão em maio, 13,69% a menos do que os 15,584 milhões de toneladas de igual período de 2023.

Em abril, os embarques externos totalizaram 14,698 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados na quinta-feira (6) à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e consideram 21 dias úteis.

Em receita, os embarques de soja totalizaram US$ 5,768 bilhões, recuo de 28,92% ante maio de 2023 (US$ 8,115 bilhões). Em abril, a receita foi de US$ 6,378 bilhões.

O preço médio pago por tonelada de soja em maio foi de US$ 428,90, contra US$ 520,80 em maio de 2023, queda de 17,65%. O número é inferior ao registrado em abril, de US$ 433,90.

No acumulado do ano, o País exportou 58,061 milhões de toneladas de soja, somando os dados divulgados na quinta com os números consolidados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro - de janeiro a abril.

Este volume representa queda de 1,54% ante o acumulado de janeiro a maio de 2023, que somou 58,968 milhões de toneladas. A receita de janeiro a maio deste ano alcançou US$ 24,642 bilhões, queda de 24,47% ante o valor acumulado de US$ 32,624 bilhões entre janeiro e maio de 2023.

Carnes

Já as exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada totalizaram 211.976 toneladas em maio, 25,9% acima das 168.433 toneladas de maio de 2023, segundo Secex, tendo como base 21 dias úteis, ante os 22 dias úteis de maio do ano passado.

A receita foi de US$ 954,893 milhões, alta de 11,3% ante os US$ 858,255 milhões de maio de 2023. Já o preço médio por tonelada caiu 11,6%, de US$ 5.095,50 para US$ 4.504,70.

A exportação de carne de aves e suas miudezas totalizou 424.918 toneladas no mês passado, ante as 400.705 toneladas em igual período de 2023, alta de 6%.

Em faturamento, as vendas somaram US$ 752,661 milhões ante US$ 781,958 milhões, queda de 3,7%. O preço da tonelada do produto caiu 9,2%, de US$ 1.951,50 por tonelada para US$ 1.771,30 por tonelada.

Os embarques de carne suína fresca, refrigerada e congelada somaram 91.629 toneladas em maio, ante 90.916 toneladas, alta de 0,8%. Em receita, os embarques geraram US$ 210,066 milhões, queda de 10,7% ante os US$ 235,225 milhões de maio do ano anterior.

O preço por tonelada foi de US$ 2.292,60, contra US$ 2 587,30 verificados no quinto mês de 2023, recuo de 11,4%.

Em 2024

No acumulado de janeiro a maio, o volume de carne bovina exportada pelo Brasil foi de 1,047 milhão de toneladas, 31,03% mais ante igual período de 2023, quando 799.064 toneladas foram embarcadas.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2024, a receita foi de US$ 4,632 bilhões, 22,2% acima dos US$ 3,790 bilhões de igual período de 2023.

O volume de carne de frango exportada nos cinco primeiros meses de 2024 foi de 1,643 milhão de toneladas, queda de 3,86% ante 1,709 milhão de toneladas do igual período de 2023.

Já a receita, de US$ 3,727 bilhões, caiu 11,37% ante US$ 4,205 bilhões de janeiro a maio de 2023.

O volume de carne suína exportada de janeiro a maio foi de 475 572 toneladas, 0,60% mais do que as 472.743 toneladas de igual período de 2023. A receita, de US$ 1,034 bilhão, foi 9,22% menor em relação ao US$ 1,139 bilhão obtidos de janeiro a maio do ano passado.

Açúcar

O Brasil exportou em maio 2,811 milhões de toneladas de açúcares e melaços, 16,7% mais do que em igual mês de 2023, quando embarcou 2,409 milhões de toneladas.

Já a receita foi 13,3% maior na comparação, subindo de US$ 1,178 bilhão para US$ 1,336 bilhão. O preço médio por tonelada do adoçante caiu 2,9%, de US$ 489,20 para US$ 475,20, conforme dados da Secex.

Somando com os números consolidados do Agrostat, sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro, o País exportou 13,558 milhões de toneladas de açúcar de janeiro a maio de 2024, alta de 61,98% ante os 8,370 milhões de toneladas do igual período de 2023.

Na mesma base de comparação, a receita cresceu 81,13%, de US$ 3,890 bilhões para US$ 7,046 bilhões.

