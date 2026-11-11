A- A+

inovação Solar Coca-Cola integra programação do REC'n'Play com ações de rua, de sustentabilidade e palestras Com o tema "O Futuro Nasce Aqui", empresa promoverá atividades desta quarta-feira (11) até o domingo (14)

A Solar Coca-Cola anuncia participação na edição deste ano do REC'n'Play. A partir desta quarta-feira (11) até domingo (14), a empresa promoverá uma estratégia focada em imersão com marcas parceiras; ampliação do impacto socioambiental, por meio da Central Sustentável; e debates sobre o futuro dos negócios.

Segundo o gerente de Inovação e Projetos Digitais da Solar Coca-Cola, Hallyson Bezerra, estar inserido no REC’n’Play permite atualizar a empresa sobre os novos comportamentos dos consumidores.

“Estar no REC'n’Play é uma oportunidade para aprender, trocar experiências e entender como tecnologia, inovação e novas formas de conexão podem nos ajudar a criar produtos, serviços e experiências que gerem cada vez mais valor para as pessoas e para as comunidades onde atuamos”, disse.

Interatividade com marcas

Projetada para estimular a descoberta e a interação do público, a experiência contará com uma arena temática que inclui: desafios lúdicos e digitais intitulados "Corte com a Zero" e "Acerte com a Zero"; totem fotográfico para registros personalizados do público; lounge de recarga para celulares e distribuição de brindes exclusivos e área de degustação focada nos sabores Fanta Laranja Zero e Fanta Uva Zero, marca protagonista da principal ativação de rua neste ano.

Além da Fanta Zero, a Monster Energy marcará presença na Arena Gamer, promovendo ações de experimentação e sampling de produtos diretamente para o público jovem e entusiasta por esportes eletrônicos. A companhia também reforçará o empreendedorismo local fornecendo barracas da Coca-Cola para a comercialização de alimentos e bebidas por pequenos comerciantes durante os dias do festival.

Sustentabilidade

Nesta edição, a Solar Coca-Cola ampliará a estrutura da Central Sustentável. O espaço vai funcionar como ponto de apoio para o recebimento, triagem e destinação correta dos resíduos gerados durante o festival.

A expectativa da companhia é superar os números da edição anterior, especialmente os R$ 10.812,82 em renda direta para os profissionais envolvidos. Em 2025, 1.256,2 kg de materiais recicláveis foram destinados corretamente, sendo 443,2 kg de PET, 305 kg de metal/alumínio, 276,6 kg de papelão, 128,4 kg de vidro e 103 kg de plástico. Além disso, a iniciativa acolheu 182 catadores, dos quais 144 eram autônomos e 38, vinculados a 11 cooperativas.

Neste ano, a Central Sustentável contará com a criação de um espaço de descanso dedicado a catadores e catadoras, garantindo maior conforto, acolhimento e valorização da cadeia de reciclagem. A ação está conectada às metas globais do Sistema Coca-Cola de circularidade de embalagens e neutralidade de carbono.

A coordenadora de sustentabilidade da Solar Coca-Cola, Alana Barros, classificou Pernambuco como um território estratégico.

“Pernambuco é um dos primeiros estados em que atingimos a marca de coletar o equivalente a 100% do volume de PET colocado no mercado. Fortalecer a Central Sustentável no REC'n'Play reafirma que a sustentabilidade orienta a nossa operação do início ao fim. Estar no festival significa aliar inovação à prática, gerando renda direta para catadores e cooperativas e deixando um legado ambiental concreto para o estado”, afirmou.

Palestas

Os líderes da Solar Coca-Cola também debaterão mercado, inovação e inteligência artificial em palestras. As temáticas são focadas na aplicação de inteligência artificial nas vendas, nas equipes e nos modelos tradicionais de trabalho; na estruturação de escalas de trabalho no varejo; bem como no atendimento ao consumidor.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também