ACLF lança Solar das Paineiras, segundo residencial do Paineiras Bairro-Parque

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A ACLF Empreendimentos está lançando o Solar das Paineiras, segundo empreendimento residencial do Paineiras Bairro-Parque, na cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Idealizado para integrar serviços e lazer, o projeto é apresentado como a opção ideal para famílias e jovens profissionais que buscam praticidade sem abrir mão de infraestrutura completa no primeiro bairro-parque de Pernambuco.



No lançamento, o presidente da ACLF, Avelar Loureiro Filho, detalhou que as obras do empreendimento já começaram e que as vendas estão em ritmo acelerado. "Já começamos a limpar o terreno e estamos com todo o cálculo estrutural e fundação já prontos. A gente entrega a primeira torre do Solar em janeiro de 2030”, esclareceu.



Ainda segundo o empresário, em dois meses já foram lançados dois empreendimentos. “Estamos prestes a lançar o terceiro. As vendas estão sendo bem aceleradas. Então, isso vai fazer com que os dez anos que estavam previstos para conclusão de todo o projeto sejam concretizados em sete ou oito anos", adiantou.

Apresentação do Solar das Paineiras. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.





Segundo o diretor comercial da ACLF, Avelar Loureiro Neto, as vendas estão alcançando marcas históricas tanto para o Mirante das Paineiras, primeiro empreendimento do Paineiras Bairro-Parque, anunciado em abril, quanto para o Solar das Paineiras, que teve a comercialização iniciada na quinta-feira (6). A projeção, de acordo com ele, é que as vendas do segundo empreendimento dure um ano.

"Em dois meses, a gente já tem pouco mais de 100 unidades vendidas no Mirante das Paineiras, o que é um resultado histórico para a empresa. No Solar, já temos mais de 30 unidades vendidas. A gente vem em um ritmo bem acelerado. Acreditamos que a comercialização dele não vai durar mais do que 12 meses", analisou.

Com formato de condomínio-clube, o Solar das Paineiras contará com quatro torres, oferecendo dois tipos de planta: 44 m² com dois quartos, sendo um suíte; e 54 m² com três quartos e um suíte. Ambos os modelos têm varanda e cozinha.



O condomínio contará com piscinas adulto e infantil, hidromassagem e áreas de lazer externas equipadas, além de espaços pensados para convivência e segurança, que extrapolam os limites do condomínio e dialogam com a proposta urbana do bairro. Essa integração reforça a experiência de morar em um bairro-parque, onde ruas e áreas públicas são concebidas como espaços de encontro, mobilidade e bem-estar.

Maquete do Paineiras Bairro-Parque com os empreendimentos Mirante das Paineiras e Solar das Paineiras. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Custo-benefício

Entre os diferenciais do Solar das Paineiras destacam-se também o custo-benefício e o preço por metro quadrado, a reconhecida qualidade de construção adotada pela ACLF e a posição do empreendimento como a opção mais acessível dentro do Paineiras Bairro-Parque. As duas opções de planta permitem diversificar valores e atender a perfis distintos de compradores sem comprometer o padrão de acabamento.



O gerente comercial da ACLF, Bruno Guedes, destacou a acessibilidade de preço do Solar das Paineiras, que está enquadrado na Faixa 3 do programa habitacional do governo federal Minha Casa, Minha Vida. A classificação atende famílias com renda bruta mensal de R$ 5.000,01 a R$ 9.600 e oferece taxas de juros reduzidas em relação ao mercado tradicional.

"É um produto que estava fazendo falta na região. É uma oportunidade de as pessoas viverem com mais qualidade, morarem dentro de um bairro planejado. Isso faz uma diferença, até porque 95% do Solar é enquadrado na Faixa 3 do programa Minha Casa, Minha Vida. Isso gera uma velocidade de venda muito, porque com um crédito mais barato, as pessoas têm mais acesso", comentou.

Projeto

O Paineiras Bairro-Parque foi lançado em abril pela ACLF, referência em desenvolvimentos imobiliários premiados na região. Localizado na Estrada do Frio, com mais de 170 mil m² de área total, o projeto inovador oferece infraestrutura completa de uso público com praça equipada, restaurante, pontos comerciais, pista de cooper, ciclofaixa, playground e segurança de última geração com controle de acesso facial, leitura de placas e monitoramento por drones.



O primeiro empreendimento do bairro-parque foi o Mirante das Paineiras com cinco torres, cada torre com térreo e 22 pavimentos, unidades de 71 m² com três quartos, sendo uma suíte, ampla varanda gourmet e cozinha integrada, além de área de lazer equipada e a integração com áreas verdes.

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