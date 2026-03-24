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antaq Suape será território de referência para projeto sobre transição energética e economia circular Proposta selecionada no chamamento público foi apresentada pela empresa Hardrada Energy Tech, com investimento estimado em até R$ 28,8 milhões

A implantação da primeira Outorga Verde aprovada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), iniciativa criada para testar projetos inovadores voltados à transição energética e à economia circular nos portos brasileiros, terá o Complexo Industrial Portuário de Suape como território de referência.

A proposta selecionada no chamamento público foi apresentada pela Hardrada Energy Tech, com investimento estimado em até R$ 28,8 milhões e prevê instaurar uma planta destinada ao recebimento, à separação e à transformação de resíduos urbanos e portuários para geração de energia e produção de novos insumos industriais.

Para o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, a iniciativa reforça o papel do complexo na agenda de sustentabilidade do setor portuário.

“A aprovação da primeira Outorga Verde pela Antaq demonstra que Suape está preparado para apoiar projetos alinhados à transição energética e à economia circular, contribuindo para atrair iniciativas que combinam desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental”, apontou.

Pela proposta aprovada no sandbox regulatório da agência, a iniciativa contempla processos como gaseificação e pirólise (processo de decomposição térmica de materiais orgânicos em alta temperatura, num ambiente inerte, sem a presença de oxigênio), além da articulação com atores da cadeia de reciclagem e da logística regional para obtenção de matéria-prima.

Suape participa da iniciativa com apoio institucional, em sintonia com a agenda de inovação, sustentabilidade e descarbonização, contribuindo para a construção de um ambiente favorável à experimentação regulatória e tecnológica no setor portuário. Eventuais etapas de implantação física, uso de área e formalizações específicas observarão os trâmites próprios e os instrumentos aplicáveis em cada fase do projeto.

“A Outorga Verde é o primeiro sandbox regulatório da Antaq e nasce de uma parceria estratégica entre agentes públicos e privados para impulsionar a inovação tecnológica no setor aquaviário. Entendo essa iniciativa como a construção de um ambiente colaborativo capaz de transformar compromissos internacionais de adaptação e mitigação frente às mudanças climáticas, bem como as políticas públicas nacionais de transição energética, em ações concretas, reforçando o papel do Brasil na promoção e no desenvolvimento de soluções de energia limpa”, afirmou a diretora interina da agência, Cristina Castro.

O diretor de Sustentabilidade e Inovação de Suape, Sóstenes Alcoforado, ressaltou que o projeto amplia o ambiente de experimentação tecnológica no território administrado pela estatal.

“Ao apoiar institucionalmente soluções inovadoras como essa, Suape fortalece sua posição como plataforma de inovação industrial e energética, estimulando alternativas capazes de transformar resíduos em novos insumos e contribuir para a redução das emissões de carbono nas atividades portuárias”, pontuou.

A Outorga Verde integra o primeiro ambiente regulatório experimental já utilizado pela Antaq. No ano passado, a agência publicou edital de chamamento para seleção de propostas em quatro frentes: geração de energia renovável, infraestrutura para combustíveis alternativos, eletrificação de operações portuárias e bunkering de combustíveis limpos.



*Com informações da assessoria

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