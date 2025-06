A- A+

Economia Solução de automação de recebíveis conecta o Pix Automático com as empresas Plataforma desenvolvida pela NDD foi destaque durante o evento promovido pelo Banco Central para o lançamento da nova modalidade de pagamento

Nova modalidade de pagamento, o Pix Automático está disponível desde o dia 16 de junho para facilitar e otimizar as quitações de contas e serviços recorrentes, democratizando ainda mais o acesso da população aos serviços financeiros, assim como gerando benefícios e oportunidades para as empresas.

Em linhas gerais, a evolução do sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central (BC) facilita e muito a vida de quem recebe os pagamentos. Entretanto, para a inovação funcionar efetivamente, torna-se indispensável contar com ferramentas que consigam integrar com eficácia todo ecossistema, que envolve tanto a parte fiscal quanto a financeira. Em resumo: é necessário tecnologia para o Pix Automático funcionar na prática

Este é o caso do NDD Space, solução completa para a gestão, emissão e recepção de todos os modelos de documentos fiscais eletrônicos. Os diferenciais da plataforma foram apresentados durante o Conexão Pix, evento de lançamento do Pix Automático, realizado pelo Banco Central, no Villa Blue Tree, em São Paulo, no dia 4 de junho.

Com a participação do presidente do BC, Gabriel Galípolo, e de diretores da instituição, a iniciativa contou com a presença de autoridades, empresas do setor financeiro e desenvolvedores de soluções de integração.

Por intermédio da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (Afrac), a NDD demonstrou como a solução de automação de recebíveis e conciliação financeira está evoluindo com a chegada do Pix Automático.

No palco, os representantes da empresa, Thiago Comel, gerente de Produtos Fiscais, e Lilian Schultz, gerente de Produtos Financeiros, comprovaram como a plataforma consegue por meio da automação diminuir a fricção entre o momento de venda e o momento de cobrança, em uma atuação conjunta e bem orquestrada entre as áreas fiscal e financeira.

Pix Automático e a automação de recebíveis

Lilian abriu a apresentação com a seguinte provocação: "Se o Brasil é referência mundial em meios de pagamento, por que ainda é tão difícil as empresas receberem de forma simples e automática?". Na sequência, Thiago complementou: "Na nossa visão, um dos grandes motivos para isso acontecer é que existe uma dificuldade muito grande entre o momento da venda e o momento da cobrança, quando as empresas recebem esse pagamento".

Nesse contexto, a solução desenvolvida pela NDD contribui de forma estratégica para diminuir essa barreira e melhorar a eficiência durante esse processo.

Com a chegada do Pix Automático, a plataforma se faz ainda mais necessária. Afinal, a modalidade de pagamento tem a capacidade de gerar inúmeros benefícios para as empresas, a começar pela capacidade de aumentar de forma significativa a base de clientes, por conta da grande aceitação do Pix.

A praticidade da solução também está interligada com a redução de custos, com a empresa concentrando todos os seus recebimentos no banco de sua preferência, diferentemente do que ocorre com o débito automático, que exige firmar convênios com diferentes instituições financeiras.

"Há um bom tempo identificamos que era uma dor muito grande do mercado a questão da gestão das contas a receber, assim como o custo elevado das empresas para credenciarem o DDA (débito direto autorizado) e gerenciarem os vários convênios", explica Lilian. Por isso, desde o início das agendas evolutivas do Banco Central, a NDD idealizou o Pix Automático como um meio de pagamento como opção para os clientes da plataforma.

A economia também se faz presente na diminuição dos custos para a emissão das cobranças, assim como na praticidade. Atualmente, os gastos para a emissão de boletos representam um valor significativo no orçamento de qualquer companhia.

Por falar em boleto, o Pix Automático também apresenta um outro ponto importante: a previsibilidade, com um maior controle sobre os pagamentos e, consequentemente, maior capacidade para a diminuição da inadimplência. Afinal, assim que o pagamento é efetuado, o dinheiro fica disponível automaticamente na conta da empresa.

Atuação estratégica com o Pix Automático

Apesar da boa aceitação do Pix, é importante lembrar que qualquer novidade exige um período para "amadurecimento". Afinal, hoje as empresas estão muito acostumadas a pagarem suas contas e receberem via boleto.

Para esse "aculturamento", o caminho encontrado pela NDD para uma transição mais segura e sem tantas fricções foi o "bolePix", uma versão híbrida na qual o pagador tem à disposição no mesmo documento o código de barra e o Qr Code. "Isso facilitará para as empresas adotarem o Pix como forma de pagamento para o B2B também", diz Lilian.

Em meio a tudo isso, é importante destacar que o Pix Automático não vem para acabar com outros meios de pagamento. Muito pelo contrário. A novidade abre uma "caixa de possibilidades" para as empresas formatarem a estratégia mais eficiente.

"Pela praticidade e facilidade, é esperado que o Pix Automático seja um dos protagonistas. Mas é importante entender em que momento é interessante trabalhar com ele", destaca Thiago.

Dependendo da situação, pode ser interessante para o gestor trabalhar com o boleto tradicional para a antecipação de recebíveis, por exemplo. Já em outras ocasiões o Pix Automático trará maior previsibilidade e segurança, assim como otimizará a estratégia de redução da inadimplência.

"Sabemos também que muitos MEIs e PMEs dependem do cartão de crédito. Então, fazendo uma cobrança com o Pix Automático, vamos aumentar a inclusão financeira dessas empresas", diz.

Com tantas variáveis, o conjunto de soluções disponíveis e sua correta utilização serão os responsáveis por fazer a diferença na gestão e nos resultados das empresas, garantindo mais eficiência nos processos.

Neste cenário de transformações, as companhias certamente precisam adotar uma atitude proativa, trabalhando com uma solução inovadora que consiga automatizar e otimizar a operação, tanto fiscal quanto financeira.

Portanto, a conquista de resultados realmente expressivos está interligada com a utilização da plataforma certa, capaz de colocar em prática uma estratégia vencedora para sair na frente e se destacar no mercado. Quer saber mais? Então acesse o site.

Veja também