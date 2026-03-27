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Mercado imobiliário SOMA Inc. consolida atuação no litoral nordestino Com histórico de entregas, valorização imobiliária e projetos autorais, incorporadora fortalece presença em Tamandaré e se firma como referência em segunda moradia

O mercado imobiliário do litoral sul de Pernambuco vem passando por um processo consistente de amadurecimento nos últimos anos, impulsionado pela valorização da segunda moradia, pela expansão do turismo residencial e pela busca por qualidade de vida. Nesse cenário, a SOMA Inc. se destaca como uma das incorporadoras que transformaram planejamento, execução e visão estratégica em ativos de credibilidade.

Com atuação concentrada no município de Tamandaré, a empresa alcançou, em poucos anos, um patamar de consolidação sustentado por entregas efetivas, crescimento estruturado e portfólio diversificado. Ao acumular aproximadamente R$ 700 milhões em VGV lançado e mais de 45 mil m² em obras concluídas ou em andamento, a incorporadora deixa para trás o estágio inicial de mercado e passa a operar como agente consolidado no segmento de médio e alto padrão à beira-mar.

Expansão planejada

Desde os primeiros projetos, a SOMA Inc. adotou uma estratégia baseada na leitura cuidadosa da demanda regional. Em vez de apostar em modelos padronizados, a empresa desenvolveu produtos distintos, capazes de dialogar com investidores, usuários finais e famílias que mantêm vínculo afetivo com o litoral pernambucano.

Essa postura resultou em desempenho comercial consistente. Parte dos empreendimentos alcançou grande parte das vendas ainda durante o lançamento, enquanto outros foram totalmente comercializados antes mesmo da conclusão, na fase de obra. O comportamento do mercado confirma a assertividade das decisões tomadas ao longo da trajetória.

O crescimento foi estruturado. A empresa priorizou a consolidação de cada etapa antes de avançar para novos lançamentos, o que se reflete na capacidade de manter padrão construtivo, previsibilidade de cronograma e qualidade final.

A SOMA Inc. construiu sua reputação a partir da entrega efetiva de projetos dentro dos cronogramas estabelecidos e com fidelidade aos memoriais descritivos. O Reserva dos Carneiros, concluído em 2018, marcou o início desse processo. Já o Mar de Campas, entregue em 2025, reforçou esse posicionamento ao obter a liberação oficial antecipadamente, consolidando a confiança do mercado na capacidade operacional da empresa.

Atualmente, dois empreendimentos avançam simultaneamente para conclusão este ano, Mar dos Corais e Paratiisi, mantendo o mesmo padrão de planejamento e execução. Outros projetos em fase inicial ampliam o horizonte de atuação da incorporadora para os próximos anos.

Arquitetura autoral e integração com a paisagem

Outro pilar da estratégia da SOMA Inc. está na valorização da arquitetura como elemento central do produto imobiliário. A empresa estabeleceu parcerias com escritórios reconhecidos e profissionais especializados em projetos residenciais de alto padrão, paisagismo e design de interiores.

O resultado são empreendimentos com identidade própria, nos quais volumetria, ventilação, insolação, áreas comuns e relação com o entorno são pensados de forma integrada. A preocupação não se limita à estética, mas abrange funcionalidade, conforto térmico, durabilidade dos materiais e valorização do entorno urbano. Projetos como Mar dos Corais, Mar do Atlântico, Paratiisi e Azzul Carneiros exemplificam essa abordagem ao combinar soluções arquitetônicas contemporâneas com paisagismo autoral e inserção sensível na paisagem costeira.

Projetos como Mar do Atlântico, Paratiisi e Azzul (foto) combinam soluções arquitetônicas contemporâneas - Foto: divulgação





O empreendimento Paratiisi avança e a sua conclusão está prevista para este ano - Foto: divulgação

Quadra do empreendimento Paratiisi - Foto: divulgação





Responsabilidade territorial

Em sua prática de desenvolvimento responsável, a SOMA Inc. prioriza ocupação racional do solo, preservação de áreas verdes e adequação às normas ambientais. Além disso, a empresa mantém envolvimento com iniciativas sociais e comunitárias, reforçando seu vínculo com o município e contribuindo para o fortalecimento do tecido social local. Esse posicionamento amplia o impacto positivo dos empreendimentos, que passam a ser vetores de qualificação urbana, e não apenas projetos isolados.

Do ponto de vista financeiro, os empreendimentos da SOMA Inc. apresentam desempenho consistente. Projetos recentes registraram valorizações expressivas desde o lançamento, alcançando índices que variam entre 17% e 33%, a depender da tipologia e da localização.

Esse comportamento é resultado da combinação entre escassez de terrenos bem localizados, crescimento da demanda por imóveis de praia, qualidade construtiva e gestão profissional. Para investidores, o portfólio da empresa reúne três atributos essenciais: previsibilidade, valorização patrimonial e potencial de geração de renda.

Solidez e visão de longo prazo

Ao reunir histórico de entregas, projetos reconhecidos, valorização imobiliária e relacionamento consistente com o mercado, a SOMA Inc. consolida-se como uma marca amadurecida no litoral sul pernambucano. Sua trajetória demonstra que o crescimento não foi baseado em ciclos especulativos, mas na construção gradual de credibilidade, na leitura qualificada do território e na busca permanente por excelência técnica e estética. Com seus empreendimentos, a empresa passou a estruturar um legado imobiliário na região.



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