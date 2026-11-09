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Economia Somos UÔGE 2026 reúne debates, cultura e feira de economia criativa no Bairro do Recife Evento acontece nesta sexta-feira no Mirante do Paço e projeta público de mais de duas mil pessoas

A segunda edição do festival Somos UÔGE será realizada nesta sexta-feira (13), das 11h às 22h, no Mirante do Paço, localizado no Bairro do Recife. Com o tema “A nossa digital é humana”, o encontro projeta atrair mais de duas mil pessoas para acompanhar uma programação que integra debates sobre sustentabilidade e diversidade, apresentações culturais, gastronomia e empreendedorismo.

Idealizado e produzido por Mariana Rocha, da agência PRO Live MKT, o evento busca aproximar o setor produtivo, a administração pública e o terceiro setor. O objetivo é discutir o desenvolvimento territorial, a equidade e as relações humanas. Entre as presenças confirmadas estão a ativista Luana Génot, o especialista em comportamento André Carvalhal, a educadora Rita von Hunty e a jornalista Vanessa Lins, editora de Gastronomia e Cultura da Folha de Pernambuco.

“Queremos que o Somos UÔGE seja mais do que um evento de conteúdo. Nossa intenção é criar um ambiente de encontros, escuta e troca, no qual diferentes experiências e perspectivas possam se conectar e gerar novas ideias, parcerias e oportunidades. Nesta edição, reforçamos a dimensão humana da sustentabilidade, mostrando que ela também está nas nossas relações, nas escolhas que fazemos e na maneira como construímos coletivamente a sociedade”, pontuou Mariana Rocha.

A abertura contará com o painel “Força Social — Construção coletiva para impacto e humanização”, com a presença de Luana Génot e representantes da Neoenergia, da Adepe e do escritório Urbano Vitalino Advogados. A pauta inclui a inclusão profissional de mulheres no setor elétrico e a defesa de direitos trabalhistas e de equidade.

No fim da tarde, o painel “Força Disruptiva – Microrrevoluções possíveis e imediatas” reunirá a jornalista Vanessa Lins, Dani Arrais e Mônica Bouqvar, do Instituto Me Maker. A conversa abordará como a valorização dos produtores locais, da gastronomia regional e do consumo consciente impulsiona pequenas transformações socioambientais.

Nesta edição, a feira de economia criativa e circular dobrou de tamanho e reunirá cerca de 40 microempreendedores de produtos autorais, artesanato e gastronomia. A estrutura visa dar visibilidade aos pequenos negócios e fomentar a produção sustentável com foco na continuidade do projeto em 2027. O espaço oferecerá ainda degustações com produtores de café do estado, como a Café do Brejo.

A programação artística inclui intervenções circenses, apresentações da Casa Coração, uma galeria de arte voltada a artistas emergentes e o encerramento com a Orquestra Pitombeira. As inscrições gratuitas para o evento estão disponíveis na plataforma Sympla.







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