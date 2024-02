A- A+

LUTO Sonhos, objetivos e autoconhecimento: veja as frases de sucesso do empresário Abilio Diniz Esportista e homem de negócios, que morreu neste domingo, aos 87 anos, escreveu três livros e ficou conhecido por suas estratégias empreendedoras

O empresário Abilio Diniz morreu neste domingo (18) em São Paulo, aos 87 anos de idade. Conhecido por ter transformado o Grupo Pão de Açúcar na maior rede varejista do país, Diniz estava internado no hospital Albert Einstein, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Um dos empresários mais importantes e influentes do Brasil nas últimas quatro décadas, ele escreveu três livros sobre empreendedorismo e autocuidado, além de liderar programas na televisão, onde compartilhou seus aprendizados.

Atualmente, ele era o 31º brasileiro mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 2 bilhões (R$ 9,9 bilhões, na cotação atual), de acordo com o ranking em tempo real pela Forbes. Nas redes sociais, tinha 1,3 milhão de seguidores no Facebook e 845 mil no Instagram, onde mostrava seu dia a dia.

O empresário também foi autor de três livros: "Novos caminhos, novas escolhas", "Reflexão, equilíbrio e paz" e o primeiro deles, "Caminhos e escolhas: O Equilíbrio Para Uma Vida Mais Feliz". Nas obras, lançadas entre 2004 e 2016, Diniz aborda os desafios de uma vida empreendedora, desde os passos que percorreu para o sucesso, até os caminhos para o equilíbrio na saúde e vida pessoal.

Veja as frases famosas de Abilio Diniz:

"Uns sonham o sucesso, nós acordamos cedo e trabalhamos duro para consegui-lo."

"Quando você administra uma empresa é preciso focar na sua própria aprendizagem."

"Quanto mais você puder fazer o simples, melhor. Não faça reuniões. As empresas fazem reunião quando não sabem o que fazer ou quando querem dividir uma responsabilidade."

“Ser criativo é inovar e se reinventar para criar o futuro.”

"Não existe fórmula secreta. Somente a organização e a disciplina permitem que uma pessoa desempenhe todos os seus papéis e dê conta de todas as suas atividades de forma equilibrada e harmoniosa".

"É importante separar o sonho da ilusão"

"Ser objetivo é saber onde está e aonde se quer chegar focando em resultados."

"À medida que você for se conhecendo mais, melhor será o seu relacionamento com as outras pessoas."

"Tire aprendizados tanto nas suas vitórias, quanto nas suas derrotas."

"As pessoas podem copiar tudo o que a gente faz, mas não o que a gente é."

Trajetória nos negócios

A história do varejo brasileiro e do empresário Abilio dos Santos Diniz estão entrelaçadas. Tanto que há alguns anos o jornal britânico Financial Times escreveu que Diniz era um 'heroi' para os consumidores brasileiros dada sua perseverança à frente do negócio fundado por seu pai, o português Valentim dos Santos Diniz.

A rede de supermercados Pão de Açúcar, que nasceu em 1948 como uma doceria, ganhou este nome pelo amor que o imigrante criou pelo Pão de Açúcar assim que chegou de navio ao Rio de Janeiro, em 1929, e avistou a beleza da paisagem. A doceria transformou-se num império e Diniz num dos mais icônicos empreendedores brasileiros.

Críticos apontavam seu temperamento forte e a obsessão pelo poder como seus principais defeitos. Mas, no mercado, essas duas características sempre foram vistas como essenciais para seu sucesso no varejo nacional. Dono de uma fortuna estimada em US$ 2,4 bilhões pela revista Forbes, ele ocupava em agosto de 2023, a posição 1.272 no ranking global de pessoas mais ricas do mundo.

Entre os brasileiros, Diniz não era só o "pop star" do varejo admirado por sua riqueza e obstinação pelo trabalho: ele ganhou notoriedade como um homem apaixonado por esportes — e torcedor fervoroso do São Paulo Futebol Clube, cidadão religioso e que buscava sempre uma vida saudável. Escreveu livros contando sobre suas crises pessoais e profissionais e, mais recentemente, tornou-se apresentador de televisão num programa de entrevistas.

