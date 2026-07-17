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LOTERIAS DA CAIXA Sorteios da Mega-Sena e de outras loterias não serão mais aos sábados; entenda Caixa Econômica Federal anunciou mudança, que passa a valer a partir deste fim de semana

A Caixa Econômica Federal mudou o dia de sorteios de todas as loterias, incluindo a Mega-Sena, que ocorriam aos sábados. A partir deste fim de semana, eles passam a ser realizados nas manhãs de domingo.

Até então, os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, que ocorriam nas noites de sábado, a partir das 21h, agora passam a ser realizados às 11h dos domingos. A mudança já é válida a para o próximo, dia 19 de julho.

Com essa mudança, os horários para a realização das apostas também sofrem alteração. "As apostas simples poderão ser efetuadas até as 22h de sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias Caixa e do aplicativo Loterias Caixa", diz trecho do comunicado da Caixa.

O novo dia e horário de sorteio também provocam alteração para as apostas de bolões por meio de canais eletrônicos. Os apostadores dessa modalidade terão até as 10h45 de domingo para realizá-los, isto é, quinze minutos antes dos sorteios.

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