Southwest e Elliott fecham acordo para manter CEO no cargo; seis novos diretores são anunciados

A Southwest Airlines fechou um acordo nesta quinta-feira, 24, com a Elliott Investment Management para a nomeação de seis novos diretores para o conselho da companhia aérea, encerrando assim quatro meses de desavenças entre as duas empresas.



O presidente, Gary Kelly, deixará o cargo em novembro, mas o CEO, Bob Jordan, mantém a função. Anteriormente, a investidora solicitava pela saída de ambos.

"Estamos satisfeitos por termos alcançado uma resolução colaborativa com a Elliott, continuando a renovação do nosso Conselho com a adição de diretores que trazem habilidades e experiência complementares", disse o ainda presidente da Southwest, em comunicado.

A Elliott mencionou na semana passada que faria uma reunião especial com acionistas no dia 10 de dezembro, mas a solicitação foi arquivada nesta quinta.

Apesar do acordo realizado para evitar uma procuração com a empresa de investimentos, as ações da Southwest Airlines caíam 6,23% em Nova York, às 14h40 (de Brasília).

