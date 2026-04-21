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Negócios SpaceX anuncia acordo para comprar startup de IA Cursor por US$ 60 bilhões Empresa de Elon Musk diz ter opção para adquirir companhia focada em programação assistida por inteligência artificial ainda neste ano; alternativa prevê parceria estratégica de US$ 10 bilhões

A SpaceX anunciou nesta terça-feira um acordo que lhe dá o direito de comprar a startup de inteligência artificial Cursor por US$ 60 bilhões (cerca de R$ 300 bilhões) ainda em 2026.

Caso a aquisição não seja concluída, a empresa de Elon Musk afirmou que poderá pagar US$ 10 bilhões (R$ 50 bilhões) por uma parceria estratégica com a companhia, especializada em ferramentas de geração de código por IA.

O movimento reforça a estratégia da SpaceX de ampliar presença no setor de inteligência artificial às vésperas de sua esperada abertura de capital.

A Cursor é conhecida por desenvolver sistemas voltados a programadores e automação de tarefas de software, segmento que se tornou um dos mais disputados da indústria de tecnologia.

Segundo a Reuters, dois executivos de engenharia de produto da Cursor, Andrew Milich e Jason Ginsberg, passaram recentemente a integrar a SpaceX, o que foi interpretado pelo mercado como sinal de aprofundamento da relação entre as empresas.

A transação também indica a tentativa de Musk de consolidar ativos ligados à inteligência artificial dentro do ecossistema da SpaceX. Neste ano, a companhia já vinha acelerando projetos nessa área após movimentos envolvendo a xAI, outra empresa do bilionário.

Se confirmada, a compra colocará a Cursor entre as maiores aquisições já realizadas no setor de tecnologia voltado à IA generativa, em um momento de forte corrida por talentos, infraestrutura computacional e softwares corporativos.

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