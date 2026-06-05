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Estados Unidos SpaceX: Bancos em Wall Street vão à loucura na disputa pelo maior IPO da história Foguetes decorando prédios comerciais, reuniões com pequenos grupos, palestras de Elon Musk, treino para conquistar a alta renda: vale tudo para se destacar na lista de 23 instituições que participam da operação

A abertura de capital da SpaceX, de Elon Musk, que espera levantar US$ 75 bilhões e deve se tornar o maior lançamento de ações de todos os tempos, mudou o cenário em Wall Street. Na sede do Goldman Sachs em Manhattan, foguetes tomaram conta do saguão. Sem querer ficar para trás, o Bank of America planeja iluminar na noite de quinta-feira a torre de seu prédio em Midtown para que pareça um foguete decolando.

A poucos quarteirões dali, o JPMorgan Chase promoveu, em sua sede na Park Avenue, uma apresentação de vendas da SpaceX para milhares de clientes. O evento foi transmitido para 90 agências e escritórios do banco em 26 estados, alguns dos quais encerraram suas atividades mais cedo para acompanhar a apresentação. O CEO do banco, Jamie Dimon, estaria presente para defender pessoalmente a oferta diante do público.

Nunca houve uma oferta pública inicial de ações (IPO) maior do que a da SpaceX, fabricante de foguetes e empresa de inteligência artificial de Elon Musk. Pessoas envolvidas na operação de venda, que não tinham autorização para falar publicamente, disseram que os esforços de Wall Street para promover o IPO foram igualmente extraordinários.

O IPO da SpaceX, previsto para a próxima semana, é uma missão de alto risco para os 23 bancos e corretoras contratados por Musk para vender ações aos investidores. Os banqueiros estão promovendo a oferta em todos os cantos possíveis do mundo dos investimentos, desde gigantes da gestão de ativos como a BlackRock até compradores individuais no Reddit.

US$ 500 milhões em comissões

Em jogo estão mais de US$ 500 milhões em comissões que os bancos receberão pelo trabalho na operação. Mas eles também precisam garantir que a oferta de Musk seja um sucesso inequívoco para reforçar a confiança em outras duas megacaptações esperadas para os próximos meses: OpenAI e Anthropic.

Na quarta-feira, a SpaceX definiu o preço de seu IPO em US$ 135 por ação, o que avaliaria a empresa em US$ 1,77 trilhão e faria dela a maior oferta pública da história.

Nesse preço, a SpaceX arrecadaria US$ 74,4 bilhões com a oferta, e sua avaliação seria mais de 40% superior aos US$ 1,25 trilhão atribuídos à empresa em fevereiro. (O recorde atual de IPO pertence à Saudi Aramco, a estatal petrolífera da Arábia Saudita, que foi avaliada em US$ 1,7 trilhão e levantou mais de US$ 29 bilhões quando abriu capital em 2019.)

“Mesmo que estivessem distribuindo barras de ouro”, o esforço de vendas seria “gigantesco”, considerando os valores que a SpaceX pretende captar, afirmou Edward Best, sócio da área de mercado de capitais do escritório de advocacia Willkie Farr & Gallagher.

A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Tamanho do cheque

Os preparativos vêm acontecendo há semanas. Os banqueiros da empresa já realizaram diversas conversas de sondagem com potenciais grandes investidores. Esse tipo de conversa não é incomum, mas o tamanho dos cheques bilionários em discussão é.

Diferentemente de um roadshow tradicional, em que empresas percorrem o país apresentando sua proposta a investidores, a SpaceX está planejando encontros mais discretos para seus maiores potenciais investidores. Nos próximos dias, banqueiros do Morgan Stanley e do Goldman Sachs convidarão investidores para seus escritórios em Manhattan para vender a operação de forma privada, segundo três pessoas familiarizadas com os planos.

Musk, a maior atração

Não está claro se Musk participará desses encontros, mas ele continuará sendo a principal atração. Parte do discurso de venda gira em torno de sua reputação como um visionário único em uma geração e de sua empresa, que vislumbra a possível colonização de Marte, como uma oportunidade de investimento com potencial para atravessar gerações.

Os banqueiros estão transmitindo aos investidores uma postura de “aceite ou fique de fora”. Em vez de passar por uma longa negociação para definir uma faixa de preço para o IPO, os bancos chegaram ao valor de US$ 135 por ação, que os investidores devem aceitar ou simplesmente não participar.

A SpaceX também decidiu não divulgar lucros trimestrais históricos em seus documentos de registro do IPO, como normalmente fazem as empresas.



“Para uma empresa em rápido crescimento, normalmente seria esperado ver uma divisão trimestral dos resultados”, disse Matt Kennedy, estrategista sênior do mercado de IPOs da Renaissance Capital. Ele acrescentou que a ausência de números trimestrais detalhados sugere que a empresa deve ser analisada principalmente sob uma perspectiva de longo prazo.

Fãs entre os investidores

Espera-se que investidores individuais desempenhem um papel excepcionalmente grande na oferta, representando cerca de 30% dos compradores. Isso reflete tanto a base de fãs de Musk entre traders de varejo e outros investidores individuais quanto o enorme volume de recursos que a SpaceX busca captar.

A Fidelity informou na quinta-feira que facilitaria a compra de ações do IPO da SpaceX para clientes com pelo menos US$ 2.000 em uma conta de corretagem de varejo — menos do que normalmente exige para ofertas públicas.

Na quarta-feira, a Fidelity realizou um webinar para seus numerosos clientes de planos 401(k), o principal plano de previdência corporativa dos EUA, e outros investidores sobre como “entrar cedo” em um IPO.

Embora esse tipo de evento possa ajudar a gerar entusiasmo, a maioria dos compradores individuais provavelmente será composta por investidores muito ricos, capazes de adquirir uma quantidade significativa de ações a US$ 135 cada, afirmou Best. A SpaceX já recebeu alguns potenciais investidores de alto patrimônio em visitas ao seu campus em Hawthorne, Califórnia, para demonstrar a tecnologia utilizada no projeto e na montagem de foguetes.

Aprenda a vender foguetes para alta renda

Os bancos estão fazendo o possível para atrair o maior número possível desses investidores. Cerca de 100 assessores financeiros do Bank of America participaram recentemente de um treinamento na sede do banco sobre como vender ações do IPO da SpaceX a clientes de alta renda.

No evento do JPMorgan na quinta-feira, Musk falou ao público remotamente; a plateia, reunida em uma grande sala no 51º andar com vista panorâmica da cidade, incluía sua mãe. O banco publicou uma transmissão ao vivo da apresentação na plataforma de mídia social de Musk, X.

Também na quinta-feira, a diretora de operações da SpaceX, Gwynne Shotwell, e o diretor financeiro da empresa, Bret Johnsen, estavam programados para falar na sede do Bank of America para cerca de cinco mil clientes.

O Bank of America está chamando esses encontros de “festas de lançamento”, em um trocadilho com o lançamento de foguetes.

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