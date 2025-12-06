SpaceX de Elon Musk eleva sua avaliação para US$ 800 bilhões
Número duplica o valor estimado pela empresa durante sua última venda de ações há apenas cinco meses
A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, prepara uma venda de ações baseada em uma avaliação total de 800 bilhões de dólares (R$ 4,3 trilhões), a mais alta na história para uma empresa privada, informaram vários meios de comunicação na noite de sexta-feira (5).
Este número duplica o valor estimado pela empresa durante sua última venda de ações há apenas cinco meses.
O sucesso desta operação aumentaria ainda mais a fortuna pessoal do CEO da SpaceX, Elon Musk, que no início de outubro se tornou a primeira pessoa a alcançar um patrimônio líquido estimado em 500 bilhões de dólares (R$ 2,66 trilhões na cotação daquele mês), informou a Forbes.
Segundo vários meios de comunicação, o empresário americano ainda controla aproximadamente 42% do capital da empresa.
Leia também
• SpaceX desativa mais de 2.500 receptores Starlink em centros de fraude cibernética em Mianmar
• EUA solicitará novas propostas para missão lunar após atrasos da SpaceX
• SpaceX lançará novo voo de teste de seu megafoguete Starship
Trata-se de ações existentes e não de um aumento de capital, o que permite às companhias de capital privado, bem como aos seus diretores e funcionários, monetizarem sua participação.
Segundo o Wall Street Journal, o diretor financeiro da SpaceX, Bret Johnsen, mencionou recentemente esta venda de ações e indicou que a empresa avaliava uma possível abertura de capital em 2026.
Consultada pela AFP, a companhia de Musk não respondeu imediatamente.
Fundada em 2002 pelo magnata, que ainda é seu diretor executivo e principal acionista, a SpaceX se consolidou como um ator-chave na indústria aeroespacial graças aos seus foguetes Falcon 9, que já realizaram centenas de voos.
Além de satélites, também transportou tripulações de astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS) utilizando sua cápsula Crew Dragon.
Atualmente, está desenvolvendo o megafoguete Starship, que já completou vários voos de teste com sucesso, mas apresenta atrasos consideráveis em seu cronograma.
Com uma avaliação de 800 bilhões de dólares, a SpaceX superaria a startup de inteligência artificial OpenAI, avaliada em 500 bilhões de dólares durante uma venda de ações no início de outubro.