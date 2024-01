SpaceX, de Elon Musk, lança primeiros satélites para telefonia móvel em celulares comuns

A- A+

A SpaceX, de Elon Musk, lançou o foguete Falcon 9 com seu primeiro conjunto de satélites da Starlink capazes de enviar sinais de telefonia do espaço diretamente para aparelhos convencionais de celular.

Atualmente, a Starlink só oferece sinal para notebooks e desktop. Outras empresas de rede móvel por satélite exigem o uso de aparelhos de telefone específicos para conexão.

O conjunto dos seis primeiros satélites da Starlink é uma parceria com a T-Mobile, operadora americana, que anunciou o sucesso do lançamento nesta quarta-feira.

Torre de celular no espaço

Operando como uma torre de celular no espaço, os satélites da Starlink vão conectar diretamente aparelhos comuns. Num primeiro momento, apenas mensagens de texto poderão ser enviadas. Mais para frente, a SpaceX poderá oferecer voz e dados, disse Kate Tice, gerente sênior de engenharia de sistemas de qualidade, em um webcast para o lançamento na terça-feira.

O novo serviço, chamado de "Direct to Cell" (D2C) foi anunciado em 2022, mas só no mês passado a T-Mobile e a Starlink obtiveram a aprovação dos EUA para realizar os testes.

A SpaceX trabalhará com outras operadoras no resto do mundo: Optus, na Austrália; Salt Mobile, na Suíça; Rogers Communications, no Canadá; One, na Nova Zelândia; Empresa Nacional de Telecomunicaciones, no Chile e Peru; e KDDI Corp., no Japão.

Espera-se que a Starlink gere cerca de US$ 10 bilhões em vendas gerais este ano, respondendo por dois terços das receitas totais da SpaceX.

Elon Musk está considerando uma oferta pública inicial para o negócio de satélites Starlink, em rápido crescimento, já no fim de 2024, de acordo com a Bloomberg.

