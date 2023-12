A- A+

ECONOMIA SpaceX, de Elon Musk, pode atingir valor de mercado de US$ 175 bilhões em oferta pública Valor de mercado se aproximaria do da Nike. Empresa também estuda IPO para seu braço de internet por satélite Starlink para 2024

A SpaceX, de Elon Musk, iniciou discussões sobre a venda das chamadas insider shares a um preço que avalia a empresa em US$ 175 bilhões ou mais, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Hoje, a companhia tem capital fechado, ou seja, não tem ações negociadas em Bolsa. Insider shares são as ações detidas pelos acionistas imediatamente antes de uma operação de abertura de capital.

A startup mais valiosa dos Estados Unidos está discutindo uma oferta pública que pode variar de US$ 500 milhões a US$ 750 milhões, segundo fontes. Ou seja, vender uma fatia da empresa que levantaria esse montante.

De acordo com essas fontes, as ações seriam oferecidas por cerca de US$ 95 cada.

Os termos e o tamanho da oferta podem mudar, dependendo do interesse de vendedores e compradores.

Uma avaliação de US$ 175 bilhões representa um prêmio em relação ao preço de US$ 150 bilhões obtido pela startup por meio de uma oferta pública em meados do ano.

O aumento tornaria a SpaceX uma das 75 maiores empresas do mundo em capitalização de mercado, no mesmo nível da Nike (US$ 177 bilhões) e China Mobile (US$ 176 bilhões), de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Representantes da SpaceX, formalmente conhecida como Space Exploration Technologies, não responderam imediatamente a um pedido de comentário.



A empresa, sediada em Hawthorne, na Califórnia, domina o mercado de serviços comerciais de lançamento espacial com seus foguetes Falcon. A SpaceX também envia cargas úteis para orbitar no espaço para clientes do setor privado, bem como para agências governamentais.

A empresa também opera seu serviço Starlink de internet a partir do espaço, ancorado em uma constelação crescente de satélites em órbita baixa da Terra.

A empresa de Musk deve ter receitas de cerca de US$ 9 bilhões este ano.

A companhia também está discutindo uma oferta pública inicial para a Starlink já no fim de 2024 - uma tentativa de capitalizar a demanda robusta por comunicações via espaço.

