Tecnologia SpaceX, de Elon Musk, recebe aprovação para lançamento do foguete Starship Objetivo da empresa é que lançamento aconteça na sexta-feira em uma plataforma no Texas, nos EUA

A SpaceX recebeu aprovação para o segundo lançamento do foguete Starship, colocando fim a um hiato de quase sete meses e aproximando Elon Musk de seu objetivo de enviar humanos ao espaço.

A Administração Federal de Aviação dos EUA restabeleceu a licença de lançamento da nave da SpaceX, disse a agência em comunicado na quarta-feira. A FAA observou que “a SpaceX atendeu a todos os requisitos de segurança, ambientais, políticos e de responsabilidade financeira”. A empresa de Musk solicitou e recebeu autorização para um lançamento, acrescentou a agência.

A SpaceX disse em publicação nas redes sociais que tinha como meta um lançamento na sexta-feira às 7h, horário local, em sua plataforma em Boca Chica, Texas.

A aprovação é um marco importante para a SpaceX depois que a agência aterrou o foguete em seu primeiro voo de teste em 20 de abril. Durante esse voo, a Starship decolou com sucesso de sua plataforma de lançamento no Texas, mas sofreu múltiplas falhas de motor ao subir ao céu.

O foguete então não se separou conforme planejado e começou a girar fora de controle. A SpaceX precisou explodi-lo intencionalmente. O lançamento em si também danificou a plataforma de lançamento e espalhou detritos e concreto pulverizado pelo terreno .

Investigação

A FAA supervisionou uma investigação do lançamento, que a agência encerrou em setembro. Em seu relatório final, a FAA pediu à SpaceX que tomasse 63 ações corretivas destinadas a evitar falhas e danos semelhantes durante futuros lançamentos de naves estelares.

A licença indica que a FAA está satisfeita com as modificações que a SpaceX fez no foguete e plataforma de lançamento. Entre as mudanças, a empresa realizou vários testes do chamado sistema de dilúvio de água, que lança água para cima durante o lançamento para compensar as forças intensas.

Grupos ambientalistas processaram a FAA em maio, dizendo que a agência aprovou apressadamente a instalação da Starbase da SpaceX. A FAA disse que não comenta questões de litígio em andamento.

Funcionários do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA visitaram o local de lançamento e expressaram em particular descrença quanto ao nível dos danos.

Para conceder a nova licença, o FWS conduziu uma revisão formal das atualizações que a SpaceX fez em seu local de lançamento, com grande parte do foco centrado no sistema de dilúvio de água. A agência disse que terminou a sua avaliação biológica em 14 de novembro e concluiu a sua consulta formal com a FAA.

Em outubro, um vice-presidente da SpaceX testemunhou perante o Congresso que o longo processo de aprovação da licença estava impedindo a empresa de voar na Starship o mais rápido possível.

SpaceX avalia desmembrar Starlink

A Starship — o maior e mais poderoso foguete já desenvolvido — é fundamental para as ambições de Musk de transportar cargas úteis e pessoas para destinos como a Lua e Marte. A nave também será usada para lançar os satélites Starlink de próxima geração da empresa, destinados a aumentar a capacidade da iniciativa Internet do Espaço.

No entanto, a SpaceX está discutindo uma oferta pública inicial para a Starlink já no final de 2024, de acordo com pessoas próximas, em uma tentativa de capitalizar a demanda robusta por comunicações via espaço. A empresa de Musk espera que a Starlink gere cerca de US$ 10 bilhões em vendas totais, informou a Bloomberg em 6 de novembro

Para se preparar, a SpaceX está transferindo os ativos da unidade de satélites para uma subsidiária integral que acabaria sendo desmembrada no IPO. Nenhuma decisão final foi tomada e é possível que a SpaceX retenha a unidade. A listagem também pode ser adiada para 2025, disseram as pessoas.

