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Tecnologia SpaceX é autorizada a lançar um milhão de satélites para seus data centers no espaço Desde o ano passado, multiplicaram-se os projetos de data centers em órbita

O órgão regulador de telecomunicações dos Estados Unidos, a FCC, autorizou nesta quarta-feira (25) a SpaceX a lançar até um milhão de satélites como parte de seu projeto de centros de armazenamento de dados no espaço.

Desde o ano passado, multiplicaram-se os projetos de data centers em órbita. Além da SpaceX e de sua constelação Starmind, o Google desenvolve o programa Suncatcher, enquanto a Blue Origin apresentou à FCC um pedido para seu Project Sunrise.

Outras empresas emergentes também têm projetos em andamento, em especial a Starcloud, que colocou em funcionamento com sucesso, no fim de 2025, um processador de última geração a partir de um satélite. Em outubro, o Google também alcançou resultado semelhante.

A autorização concedida à SpaceX vale até 2040, segundo um documento publicado nesta quarta-feira no site da Comissão Federal de Comunicações (FCC).

A SpaceX tem a vantagem de contar com seus próprios foguetes, que já realizaram centenas de missões.

Em agosto, Elon Musk, o CEO da SpaceX, prometeu o primeiro lançamento no quarto trimestre de 2027 e uma aceleração do ritmo de implantação em 2028.

A empresa firmou um acordo com a Nvidia, que fornecerá processadores de última geração Vera Rubin, projetados especialmente para operar no espaço.

A maior parte dos programas de centros de dados espaciais segue uma arquitetura semelhante: uma constelação de satélites em órbita baixa, posicionados próximos uns dos outros para garantir uma conexão confiável.

No caso do Starmind, esses satélites se comunicarão com os da constelação de internet Starlink, também da SpaceX, responsável pela transmissão dos dados.

O espaço oferece diversas vantagens para a instalação de um data center em comparação com a Terra. Graças a uma órbita conhecida como heliossíncrona, um satélite pode, entre outros benefícios, captar energia solar de forma contínua e com eficiência até oito vezes superior à de uma instalação equivalente em solo terrestre.

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