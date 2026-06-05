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Bolsa de Valores SpaceX fecha megacontrato com Google antes de sua abertura de capital O contrato ocorre em um momento em que as gigantes americanas de tecnologia buscam ampliar sua capacidade computacional para IA e em que o Google pretende impulsionar seus modelos Gemini

A SpaceX concordou em fornecer ao Google uma importante capacidade de computação, segundo um documento regulatório divulgado nesta sexta-feira (5), reforçando a posição da empresa espacial de Elon Musk como fornecedora de infraestrutura para inteligência artificial (IA).

O contrato ocorre em um momento em que as gigantes americanas de tecnologia buscam ampliar sua capacidade computacional para IA e em que o Google pretende impulsionar seus modelos Gemini.

Segundo o acordo, o Google pagará 920 milhões de dólares (R$ 4,7 bilhões) por mês até junho de 2029 para alugar cerca de 110 mil processadores gráficos (GPUs) da Nvidia.

Estima-se um pagamento total de quase 30 bilhões de dólares (R$ 153,7 bilhões) durante a vigência do contrato.

A gigante das buscas online começará a pagar a tarifa mensal integral em outubro de 2026.

No mês passado, a Anthropic assinou outro contrato com a SpaceX para alugar um de seus principais centros de dados em Memphis, por 1,25 bilhão de dólares (R$ 6,4 bilhões) por mês.

Originalmente, essas instalações foram construídas para fornecer energia à empresa rival de IA de Musk, a xAI, que em fevereiro se fundiu com a SpaceX.

Os acordos com Google e Anthropic foram fechados poucos dias antes da abertura de capital da SpaceX, que deverá ser a maior da história e pretende avaliar a empresa em 1,8 trilhão de dólares (R$ 9,22 trilhões).

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