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Parceria SpaceX firma acordo de US$ 40 bi com Apollo para financiar equipamentos de data centers Equipamentos serão entregues em lotes, com contratos individuais de arrendamento previstos para começar no primeiro semestre de 2027

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, firmou um compromisso de financiamento de cerca de US$ 40 bilhões com uma entidade administrada pela Apollo Global Management para adquirir equipamentos destinados a centros de dados. Segundo documento enviado nesta segunda-feira, 26, à Securities and Exchanges Commission (SEC, a CVM dos EUA), a operação prevê o arrendamento de unidades de processamento gráfico (GPUs) e equipamentos relacionados.

O compromisso vinculante foi assinado em 24 de outubro e estabelece que a entidade ligada à Apollo comprará os equipamentos e os alugará à SpaceX, que realizará pagamentos trimestrais ao longo de aproximadamente cinco anos.

Os equipamentos serão entregues em lotes, com contratos individuais de arrendamento previstos para começar no primeiro semestre de 2027. Cada contrato terá duração de cinco anos a cinco anos e três meses.

Segundo a companhia, os pagamentos trimestrais serão feitos antecipadamente e incluirão, em geral, um vigésimo do custo financiado de cada lote, além de juros calculados a uma taxa anual fixa sobre o saldo devedor e despesas adicionais. A taxa de juros ainda será definida.

A SpaceX estima que os pagamentos de principal totalizem aproximadamente US$ 40 bilhões durante a vigência dos contratos, sem incluir juros e outros custos. A empresa espera concluir a formalização do acordo antes do fim de 2026, mediante o cumprimento de determinadas condições.

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