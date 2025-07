A- A+

tecnologia SpaceX planeja venda de ações que avaliaria empresa de Elon Musk em US$ 400 bi, diz agência Operação pode consolidar a empresa de engenharia especial como a startup mais valiosa do mundo

A SpaceX, de Elon Musk, está planejando uma oferta privada de ações que avaliaria a empresa de engenharia espacial em cerca de US$ 400 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg.

O negócio representa uma escalada rápida no valor de mercado da fabricante de foguetes e satélites de Musk, que não tem capital aberto em bolsa, e consolida a SpaceX como a startup mais valiosa do mundo.

O preço por ação, de US$ 212, representa um aumento significativo em relação aos US$ 185 fixados em uma transação anterior, em dezembro, disseram as fontes, que pediram anonimato por se tratar de um assunto confidencial.

Um representante da SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Veja também